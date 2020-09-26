Мода 2020 диктует новые тренды и яркие образы. Часто дополнительных средств на обновление гардероба нет. Но мы знаем, что делать! Есть несколько хитростей, которые позволят тебе быть яркой и модной без лишних затрат и усилий. Добавь эту страницу в закладки, чтобы не потерять ценные советы, как дешево обновить гардероб.

Способ первый: Подруга-стилист

Проанализируй, кто из твоих знакомых или подруг круто одевается. И попроси на неделю стать твоим личным стилистом. Пусть она или они соберут из твоей одежды комплекты на каждый день, комбинируя детали гардероба на свой вкус. Уверены, это поможет тебе освежить ежедневные луки и по-новому посмотреть на имеющуюся одежду!

Способ второй: Долой черное!

Убери из своего гардероба черные вещи. Ты осознаешь, сколько ярких нарядов у тебя есть и научишься их комбинировать. Через три-четыре дня верни черные луки, но старайся в дальнейшем комбинировать их с яркими кофточками или юбками. Tоtal black look – это, конечно, стильно, но злоупотреблять им не стоит.

Способ третий: Поменяйся с подругой

Предложи своей подруге поменяться некоторыми вещами. Наверное, ты присмотрела в ее гардеробе симпатичную юбочку, которую хотела бы примерить! А потом составь список из деталей гардероба подруги, которые ты бы хотела оставить у себя. Может, ей вовсе не нужны те голубые джинсы, которые тебе так полюбились, зато твоя розовая футболка – это именно то, что ей не хватает для цельного весеннего образа.

Способ четвертый: Фантазируй

Расклады на диване все свои вещи, обувь и аксессуары и попробуй собрать из них новые образы. Можешь сфотографировать каждую деталь одежды, распечатать фото, вырезать по контуру и комбинировать между собой, как коллаж. Вот увидишь, ты даже представить не могла, что некоторые вещи могут между собой очень гармонично сочетаться!

Способ пятый: Один за всех

Выбери одну вещь, которую ты будешь носить в течение недели. Это может быть платье, базовые джинсы, белая рубашка – что угодно, но что-то одно. И каждый день выдумывай с этой вещью новые образы, дополняя различными деталями одежды, украшениями и обувью.

Как видишь, обновить гардероб можно и без срочного шопинга. Достаточно проявить фантазию и посмотреть на свои вещи свежим взглядом! Успехов!

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