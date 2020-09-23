Ламинирование бровей (или долговременная укладка) – процедура очень популярная. Ее предлагает практически любой салон красоты в Киеве. Но действительно ли она эффективная? Читай в материале Нового канала, что собой представляет процедура ламинирования бровей, сколько она стоит в столице и что говорят клиенты

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Ламинирование бровей – что это?

Ламинирование бровей заключается в поочередном нанесении на волоски специального состава. Он утолщает их и надолго фиксирует в нужном положении. Эффект держится от одного до двух месяцев. По словам мастеров, ламинирование способно «спасти» даже самые тонкие бровки.

Сама процедура занимает около часа. В сыворотки, которые используются для ламинирования, входят минералы, коллаген, протеины шелка, витамины и эфирные масла. Благодаря «богатому» составу вещества волоски становятся более здоровыми и увлажненными, у них появляется естественный блеск.

Ламинирование бровей сочетает в себе сразу две процедуры – уход и окрашивание. То есть, мастер не только создает форму и фиксирует волоски в нужном положении, но и делает их цвет более насыщенным. Эффект сохраняется значительно дольше, чем при обычном окрашивании.

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Ламинирование бровей – цены в Киеве:

Стоимость процедуры ламинирования бровей зависит от мастера и салона, который ты выберешь. В среднем цены в Киеве варьируются от 500 до 1500 гривен.

Ламинирование бровей – за и против:

Судя по отзывам пользователей сети, опробовавших эту процедуру, она действительно дает обещанный эффект. Клиентки отмечают, что после ламинирования волоски утолщаются и становятся мягче, цвет после окрашивания сохраняется дольше, да и с укладкой волосков не возникает никаких проблем. Более того, с помощью ламинирования бровей можно скорректировать неудачный татуаж. Во время процедуры мастер скроет неправильные линии волосками, и придаст бровям более естественный вид.

При этом у ламинирования бровей есть и минусы. Важно понимать, что после процедуры волоски будут выглядеть более плоскими и прилизанными. Это визуально сделает брови шире, но они не будут объемными и пушистыми. Если ты понимаешь, что такой вариант не подойдет твоему типу лица, процедуру ламинирования бровей не стоит даже и рассматривать.

Кроме того, во время процедуры мастер действительно может красиво уложить волоски и надолго зафиксировать их в нужном положении. Но кардинально изменить форму бровей ламинирование не поможет.

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Ламинирование бровей – противопоказания:

Процедуру нельзя делать при наличии серьезных офтальмологических и кожных заболеваний: поражений век при конъюнктивите, герпесе, ячмене, воспалительных явлениях или механических повреждениях (ранки, порезы) в местах предполагаемой обработки;

Сыворотка, которая используется при ламинировании бровей, может вызвать аллергическую реакцию. Если ты склонна к аллергиям, лучше сделать тест за несколько дней до процедуры;

Ламинирование бровей противопоказано беременным и кормящим женщинам.

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Фото: istockphoto