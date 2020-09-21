Обувные тренды осени 2020: Что носить?

Не смотря на то, что пока за окном солнечно и тепло, мы все отлично понимаем, что пора готовиться к осенним похолоданиям и дождям, ведь, хочешь не хочешь, а на календаре уже сентябрь. И, значит, самое время прощаться с легкими туфлями и босоножками и «выгуливать» осенние ботиночки и сапожки. Поэтому мы решили тебе рассказать, на что стоит ориентировать этой осенью при выборе обуви, и какие тренды будут «править бал» в этом сезоне!

Этой осенью выбор модных моделей обуви огромен, поэтому попасть впросак крайне сложно. Но, конечно, все-таки стоит разобраться в тонкостях и деталях актуальных трендов, чтобы выбрать максимально стильную пару.

Не так давно мы уже писали, что в 2020 году вновь стало модным одевать под туфли и босоножки носки. Этот тренд продолжается и осенью, только вместо комплекта носки+туфли дизайнеры предлагают обратить внимание на сапоги и полусапожки с уже «встроенным» носком. Чаще всего «носочная» часть обуви начинается от щиколотки, плотно обтягивая икру. Это могут быть как текстильные варианты, так и модели из тонкой кожи или замши. Главное, чтобы они выглядели, как длинный обтягивающий носок или гольф. Такая обувь подчеркивает изящные ножки, однако с ней стоит быть осторожными обладательницам объемных икр и широких щиколоток: сапоги-носки могут визуально сделать эти места еще крупнее.

Не менее популярными этой осенью будут и высокие сапоги. При этом, чем выше будет заканчиваться такая обувь, тем лучше. С подобными сапожками идеальный комплект составят скромные платья-мини. Однако стоит учесть, что декольте не должно быть чересчур глубоким, иначе ты рискуешь выглядеть вульгарно.

Кстати, обрати внимание на модели со шнуровкой – модный тренд, который этой осенью покорил подиумы.

Еще один хит нового сезона – это обувь с мехом. При этом цвет пушистого декора можешь выбрать любой: от классических черного и серого до кислотных оттенков. Мех может быть где угодно – на носке, на голенище, распределяться по всей высоте сапожек – здесь тоже можешь выбирать на свой вкус.

Если ты любишь быть в центре внимания, останови свой выбор на блестящих моделях, которых осенью огромное множество во всех обувных коллекциях. Стразы, пайетки, металлик – всё, что ярко блестит и переливается – в тренде! Особенно эффектно будут смотреться высокие сапоги, усыпанные блестками – они отлично подойдут для любой вечеринки.

Не менее популярна в этом сезоне и белая однотонная обувь. Это могут быть ботильоны, сапожки на шпильке или толстом каблуке, ботиночки на плоской подошве. Здесь отталкивайся от собственных предпочтений и удобства.

Если же тебе белый цвет кажется слишком опасным – мол, легко испачкать в осенних лужах, обрати внимание на красные модели. Огненно-алые сапоги или ботинки станут ярким акцентом в любом образе.

Для всех поклонниц обуви без каблука эта осень приготовила отличный подарок! В тренде – гранжевая грубая обувь. Иссиня-черные ботинки на толстой «тракторной» подошве снова в моде. Дополни их легким платьицем, и получишь романтичный образ с изюминкой.

Еще одной изюминкой в образе могут стать ботильоны с необычным каблуком. Дизайнеры превзошли самих себя и создали обувь с каблуками совершенно невиданных форм: «бочки», скошенные, похожие на бокалы, прозрачные, со стразами, с бусинами и т.д. Фантазии нет предела!

Кстати, наиболее часто такие каблуки встречаются на ультрамодной бархатной обуви. Да, это, бесспорно, не самые практичные модели для повседневной носки, ведь бархат и велюр легко испортить и испачкать, однако для праздничной вечеринки или светского приема такая обувь станет отличным решением!

Еще один тренд, который пришел к нам из 80-х – это сапоги-слаучи, с «помятым» голенищем. Они могут быть выполнены из кожи, замши или из того же бархата и велюра. Их плюс в универсальности: слаучи гармонично дополнят образ как с платьем, так и с брюками.

Как видишь, в тренде осенью множество самой разной обуви, поэтому выбрать модель себе по вкусу не составит труда! Не стесняйся пройтись по магазину в понравившихся сапожках, чтобы понять, удобно ли тебе в них. Не бойся выбирать модель, которая раньше тебе казалась совершенно несуразной: смелые эксперименты в этом сезоне дизайнерами только поощряются!

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