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МОДА 2020: что будет в тренде осенью и зимой

мода 2020

Мода 2020 подготовила много интересного. И мы уже готовы рассказать тебе обо всех ее изюминках! Читай, что готовит уличная мода осенью и зимой 2020 и как подобрать гардероб для холодов уже сегодня. 

Черная кожа

Да-да, черная кожа будет одним из главных модных трендов осенне-зимнего периода. Комбинезоны, платья, ботинки, шляпки, брючные костюмы…

мода осень зима 2020

мода

мода осень 2020

И что интересно, многие мировые дизайнеры предлагают облачиться в черную кожу с ног до головы. А почему бы и нет? Только посмотри, как стильно это выглядит!

Красно-черная клетка

Клетка никогда не выйдет из моды! Поэтому осенью-зимой 2020 в гардеробе каждой уважающей себя модницы должны быть наряды с этим принтом. Пальто, пиджаки, юбки, брюки, платья, рубашки…Выбирай, что душеньке угодно!

мода осень зима

осень зима 2020 модные тренды

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Но помни: в этом сезоне на пике популярности будет именно красно-черная клетка. Обращай внимания на эти оттенки!

Сильное плечо

Осенью-зимой 2020 в моду вернутся наряды с акцентом на плечи. Как ты помнишь, раньше дизайнеры подчеркивали плечи в основном на жакетах.

мода 2020 осень зима

тренды осень зима 2020

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А теперь они решили делать это и с повседневными платьями, и с нарядными топами, и с вечерними аутфитами. Согласись, выглядит эффектно!

Хэвлок

Если ты хочешь выглядеть стильно в холодную погоду, без тренча тебе не обойтись. Причем выбирать лучше модели с небольшими кейпами – их еще называют хэвлоки.

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В осенне-земных коллекциях 2020 дизайнеры представляют хэвлоки с кейпами из хлопка, шерсти или кожи. Зацени!

Панк

Дух бунтарства снова в моде! Мировые дизайнеры, будто сговорившись, наполняют осенне-зимние коллекции 2020 агрессивными элементами.

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Шипы и цепи, тяжелая обувь, контрастные сочетания ядовито-красных и серых цветов… Дерзко? Безусловно. Но очень сексуально!

Фото: vogue.ua

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