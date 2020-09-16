Мода осень 2020: топ-5 незаменимых вещей

Осень постепенно вытесняет жаркое лето, и все чаще нам приходится вместо легкой майки надевать лонгслив или набрасывать поверх футболки бомбер. И ведь это только начало! Чтобы к моменту прихода холодов и дождей быть во всеоружии, мы составили список вещей, которые тебе точно понадобятся этой осенью!

На первом месте, конечно, зонт! Синоптики обещают дожди уже через несколько недель, поэтому самое время выбрать себе большой и яркий зонт. Учитывай, что он должен удобно складываться, ведь в твоей сумке не так много свободного места, а постоянно носить в руках очень неудобно, правда? И не покупай черный зонт. Яркие расцветки способны поднять настроение даже в пасмурный день, так почему бы именно зонту не стать красочным акцентом в твоем образе?

Вторую позицию в нашем списке занимает плащ-дождевик. Дизайнеры этой осенью решили поставить комфорт на первое место, и в коллекциях многих брендов ты найдешь самые разнообразные объемные дождевики всевозможных цветов. В тренде прозрачные плащики из пвх с яркой канвой!

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Это удобно и стильно – они могут стать как центральной деталью образа, так и отойти на второй план. Главное – правильно подобрать обувь и вещи, которые окажутся под дождевиком!

На третьем месте резиновые сапожки. Этот тренд становится актуальным каждую осень, и неудивительно – ведь более подходящей обуви для прогулки по мокрому парку не существует. Ты можешь выбрать любой цвет, любую высоту сапожек и превратить этот, казалось бы, простой элемент в главный модный акцент в твоем луке.

Четвертое место прочно заняли бомберы. Этот вид курточек стал популярным еще летом, но настолько полюбился модникам, что представить осенний гардероб без них в этом году невозможно! Выбирай бомберы из непромокаемой ткани – они защитят тебя он небольшого осеннего дождя.

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А вот от ливня придется прятаться под зонтом – бомбер не предполагает наличие капюшона, и твоя укладка в такую погоду долго не продержится. Кстати, обрати внимание на курточки золотых и «металлических» цветов, эти оттенки – несомненный хит осени!

На пятом месте помада конфетно-розового цвета! Все мировые косметические бренды в новом сезоне пополнили свои линейки именно розовыми оттенками – от почти пастельного до насыщенно малинового. Не старайся придать губам четкий контур – это теперь не модно. Слегка размытый силуэт губ, конфетные оттенки babydoll – и ты в тренде! Огромный плюс таких цветов в универсальности: они подходят к большинству образов, и уместны как на деловой встрече, так и в ночном клубе на вечеринке!

У тебя есть еще несколько недель до того, как осень окончательно победит летнее тепло. Поэтому самое время присмотреть яркие зонт и резиновые ботиночки, прозрачный дождевичок, золотой бомбер и пополнить косметичку конфетной помадкой. И ты будешь готова к любой непогоде!

Фото: IStock