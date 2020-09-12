Узнайте, как улучшить состояние кожи и выглядеть сногсшибательно – простые и эффективные методы

Витамин Е не зря называют витамином красоты. Это волшебное средство для тех, кто следит за своим внешним видом. С годами все сложнее поддерживать состояние кожи лица на должном уровне – ухудшается тургор, увеличивается сеть мелких морщин, появляется землянистый цвет, проявляются капилляры… Но этот витамин меняет в корне все.

Как действует витамин Е?

Витамин Е (токоферол) – жирорастворимый витамин, который стимулирует обновление клеток, укрепляет капилярную сетку, дает лифтинг-эффект и препятствует старению кожи. Он улавливает свободные радикалы, не давая им распространяться, и препятствует скоплению плохого холестерина в организме. К тому же, обладает антитромбоцитным и противовоспалительным свойствами, удерживает влагу в эпидермисе, нормализует выработку кожного сала, способствует выработке коллагена. Чем раньше ты добавишь этот компонент в линейку ухода за кожей, тем позже тебе понадобятся более жесткие салонные процедуры.

В каких продуктах содержится витамин Е?

Ищи этот полезный компонент в:

– авокадо, – миндале и других орехах, – вареных яйцах, спарже, – проросшей пшенице, – шпинате, – оливковом/ льняном/ тыквенном маслах.

Важно не переборщить с употреблением витамина Е, чтобы не спровоцировать передозировку. Суточная норма для подростка от 12 до 18 лет – до 14 мг, для взрослого – 15 мг.

Если во время приема витаминов начались судороги, повысилось давление и невыносимо болит голова – прекрати употребление витамина и пересмотри дозировку.

Способы применения

Внутрь

В аптеках ты можешь приобрести витамин Е в таблетках в нужной дозировке. Обязательно проконсультируйся с врачом. Обрати внимание на то, что этот витамин не сочетается с некоторыми медикаментозными препаратами.

Наружно

Витамин Е продается также в капсулах и в жидком состоянии. Для наружного использования удобна баночка с пипеткой. Что делать:

– добавь несколько капель витамина в крем для лица, перемешай и пользуйся ежедневно,

– наноси немного масла на проблемные участки кожи после ее очищения утром и вечером,

– можно добавлять витамин в домашние маски для лица. Для нормальной кожи – делай на основе оливкового масла и овсяных хлопьев, для жирной – с добавлением дрожжей, сметаны и красной глины, для сухой – с глицерином и оливковым маслом, а для комбинированной – с яичным белком и медом.

Если ты не довольна состоянием кожи – не отчаивайся. Ежедневное очищение, питание и витаминный уход помогут устранить многие проблемы.

Фото – istock

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