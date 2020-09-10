Свадебные платья 2020: варианты на любой вкус в фото

Свадьба уже в 2020? А платье еще не купила? Мы подобрали модные свадебные образы на любой вкус. Вдохновляйся фотоподборкой

Какой вариант свадебного платья выбрать? Ведь их так много! Мировые дизайнеры создали десятки образов, из которых сможет выбрать даже самая капризная и требовательная невеста.

Одной из тенденций 2020 года стал минимализм и индивидуализм. Так что позволь себе можно самый смелый лук, включая белый брючный костюм. Но если ты мечтаешь о роскошном пышном платье, кто тебе запретит его купить?

Смотри варианты трендовых свадебных платьев 2020, выбирай, и пусть все пройдет гладко!

Monique Lhuillier

Oscar de la Renta

Lela Rose

Randi Rahm

Marchesa

Pronovias

По материалам iStock.com, brides.com

Больше новостей:

Маникюр на свадьбу 2020: идеи в фотографиях