Какой маникюр сделать на острые ногти? Идеи в фото
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Идеи маникюра на острые ногти – та еще задачка. Сама острая форма привлекает внимание к девушке. Главное тут – не переборщить. Если твоя задача – эпатировать публику, конечно, обрати внимание на стиль от Cardy B.
Но в этой фотоподборке мы подобрали не такие вызывающие варианты. Ведь маникюр для сцены и повседневной жизни кардинально отличается.
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Тренды маникюра 2020 года уже обозначены: в моде, как всегда классика, необычные втирки, текстура, неон и рисунки. Смотри сама:
Маникюр для острых ногтей: неон
Маникюр для острых ногтей: нюд
Можно добавить мраморные переливы и переход из цвета в цвет.
Маникюр для острых ногтей: текстура, геометрия, рисунки
Не бойся экспериментировать. Осень создана для ярких цветов!
Фото – istock
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