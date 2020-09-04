Сделать стильный макияж в школу – задача не из легких. На чем сделать акцент, как не переборщить? Какой мейк будет уместным, а какой – нет? Мы подготовили для тебя несколько подсказок.

Какой мейк сделать в школу?

Макияж без макияжа

Уже который сезон макияж nude остается на пике популярности в мире моды. Конечно, каждая девушка понимает, что добиться эффекта отсутствия макияжа непросто, ведь на самом деле для его создания придется задействовать достаточно много косметических средств. Однако результат стоит стараний – твой природной красотой будут восторгаться все окружающие. Выровняй тон лица, слегка припудри и подчеркни скулы нежно-розовыми румянами. Ресницы лишь слегка прокрась тушью, а веки тронь кистью с бежевыми тенями. Губы покрой бесцветным блеском или матовой пастельно-розовой помадой. Готово!

Акцент на губы

Не секрет, что акцент в макияже должен быть один – или яркие глаза или сочные губы. Мы предлагаем тебе всё-таки сделать ставку на губы, ведь ничто не делает девушку более сексуальной, чем яркая красная помада. Если алый кажется тебе слишком вызывающим, останови свой выбор на вишневых и винных оттенках. И да, обрати внимание на матовые помады – они остаются трендовыми осенью 2020.

Акцент на глаза

Если же ты не представляешь себя без яркого макияжа глаз, смело вооружайся лайнером или подводкой, и рисуй стрелки. В тренде – геометрия, поэтому можешь отойти от классических линий и слегка пофантазировать: попробуй нарисовать стрелки ровно по веку и вывести кончик перпендикулярно ресничному ряду вверх. Губы в таком случае подкрась бежевой или нежно розовой помадой.

Металлик

Это вариант для самых смелых! В моде 80-е, а значит – всё то, что блестит и переливается! Сделай в макияже один блестящий акцент: это могут быть серебристые тени, стразы возле уголков глаз, блестки на бровях или на губах, блестящие веснушки – выбор огромен! Выбирай вариант, которые лучше всего дополнит твой образ, и не бойся экспериментировать.

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