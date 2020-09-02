Стретчинг: Что это и как влияет на фигуру

В последнее время стретчинг становится всё более популярным, но мало кто знает, что это такое на самом деле, и почему он так полезен. По своей сути стретчинг – это та же растяжка, только более качественная и результативная, но в тоже время безопасная для новичков, так как риск травм при правильном выполнении минимален!

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Сам термин «стретчинг» происходит от английского слова stretch, что переводится как «тянуться», «растягиваться», и подразумевает выполнение комплекса определённых упражнений. Такая тренировка направлена на интенсивную растяжку всех групп мышц, сухожилий и отлично подходит для общего похудения. Уже после месяца тренировок тело становится более подтянутым и гибким. И это без особых физических нагрузок!

На самом деле плюсов у стретчинга огромное множество. Однако, без сомнений, одним из главных преимуществ такой тренировки является отсутствие нагрузок на сердце. Это делает стретчинг универсальным для всех возрастов!

Также растяжка улучшает циркуляцию крови и лимфы в организме, что помогает в борьбе с лишним весом.

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Стретчинг уменьшает болевые ощущения, поэтому подходит для реабилитационных тренировок после травм, а также снимает крепатуру после интенсивных силовых нагрузок.

Растягивая разные мышцы, ты сможешь за короткий период времени достичь желаемых результатов: будь то похудение или поперечный шпагат.

Ещё один плюс стретчинга – это коррекция осанки. Если ты сутулишься, горбишься, то растяжка поможет тебе исправить осанку, и уже через месяц тренировок ты ощутишь, что держать спину прямо станет намного легче.

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Чтобы стретчинг-тренировка была максимально результативной, нужно придерживаться нескольких правил:

– правильно подбери одежду: она должна легко тянуться и при этом поддерживать мышцы в тепле;

– обязательно разогрейся перед тренировкой, выполни несколько базовых упражнений, чтобы подготовить мышцы к растяжке;

– если есть возможность, прими перед тренировкой горячий душ, увидишь – растягиваться будет намного легче;

– очень важно правильно дышать: ровно, глубоко, спокойно;

– не делай резких движений, иначе можешь травмировать мышцы;

– не переусердствуй, если чувствуешь, что какое-то упражнение причиняет тебе сильную боль – лучше откажись от него, твои мышцы могут быть не готовы к такой нагрузке!

И еще одно – тренировки должны быть регулярными! Растягиваясь 3-4 раза в неделю, ты уже через месяц ощутишь результат. А вот от разовых тренировок толку не будет – мышцы быстро отвыкают от нагрузки, и каждый раз придётся начинать всё сначала.

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