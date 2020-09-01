Маникюр 2020: Модные цвета в фото

Летний nail design – это полёт фантазии, яркие сочные оттенки всегда будут актуальны, не зависимо от трендов и тенденций. Но все же, каждый сезон какие-то цвета становятся более популярными, и мы собрали цветовую палитру лета 2020, которая идеально подойдет для яркого маникюра.

Яркий красный

Этот цвет остается популярным всегда! Яркий, манящий, стильный, он подходит практически к любому образу, особенно, если речь идет о летнем сезоне. В этом году особо популярен алый – пламенный оттенок, который Pantone назвал Flame Scarlet (Пылающий Алый), именно этот насыщенный цвет в топе у всех мастеров!

Синий

Было бы странно, если бы главный цвет года не попал в эту подборку, правда? Классический синий, глубокий, как ночное летнее небо, очень полюбился модницам уже с начала года, и вполне закономерно, что летом он набирает еще больших оборотов!

Голубой

Все оттенки голубого также в тренде: от полупрозрачного светлого до оттенка Faded Denim (Выцветший деним) и бирюзы. Голубые тона идеально подходят к романтичным образам, к casual лукам с джинсами и даже строгим брючным костюмам. Варьируйте насыщенность тона количеством нанесенных словом, и экспериментируйте – возможно вам захочется совместить в одном маникюре сразу несколько голубых оттенков. Очень стильно!

Пастель

Для тех же, кто не любят яркие расцветки, идеальным решение станут нежные лаки пудровых оттенков. Легкий, словно дымка, розовый, изящный беж, манящий лавандовый, элегантная «слоновая кость» – выбирайте, какой тон вам больше по вкусу! В палитре Pantone есть ультрамодный Chive (Зубчик чеснока) – очень необычный цвет, который подойдет абсолютно к любому образу и не надоест даже через 3 недели 🙂

Желтый

Солнечные желтые оттенки возвращаются в моду каждое лето, и это – не исключение! От мягкого лимонного до насыщенного цвета листьев подсолнуха, нет никаких ограничений. Желтый цвет поднимает настроение, и солнечный маникюр однозначно станет ярким акцентом в вашем летнем луке.

Фото: IStock

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