Хочешь улучшить свою выносливость и привести мышцы в тонус? Бег – отличный выбор! Но не бери сразу высокий темп. Узнай, как правильно начать бегать: подготовиться и планировать занятия. Мы подготовили 10 важных советов:

Начинай с ходьбы

Если тебе сложно заставить себя бегать, научись для начала ходить пешком. Выходи из дома и быстрым шагом «находи» несколько кругов по стадиону. Максимально замени поездки на транспорте пешими прогулками, и увидишь – уже через неделю темп шага увеличится, а там и до бега недалеко!

Разогревайся перед тренировкой

Перед тем как начать пробежку, обязательно сделай несколько упражнений на разные группы мышц. Приседания, наклоны, пресс, растяжка – выбирай любой удобный тебе способ разогреть мышцы.

Такая подготовка также поможет тебе снизить риск травм до минимума!

Комплексная тренировка на свежем воздухе

Чередуй покрытие

Мало кто знает, что важно чередовать не только скорость бега, а и покрытие, по которому ты бежишь. Попробуй одну неделю бегать по асфальтированным дорожкам, другую – по грунтовым, третью проведи в спортзале на беговом тренажере, четвертую – в парке, наслаждаясь шелестом травы под ногами.

Следи за положением тела

Очень важно на пробежке смотреть прямо, а не себе под ноги. Подбородок должен «смотреть» вперед, а не вниз. Следи, чтобы нога (от колена до стопы) при подъеме была параллельна земле. Руки должны двигаться как качели: вперед-назад: это поможет тебе бежать быстрее, и не тратить лишние силы на размахивание руками. Корпус держи прямо, не нагибайся вперед и не отклоняйся назад.

Музыкальное сопровождение

Это не так важно, как все предыдущие пункты, но очень облегчает пробежку: бери с собой плеер и наушники. Обрати внимание на модели, которые цепляются на пояс, а еще лучше – на бицепс. Бежать под любимый саундтрек намного проще, чем под звуки проезжающих машин. Так ты не будешь постоянно думать, когда же уже закончится тренировка. А считать время советуем не в минутах, а в любимых песнях: «До конца пробежки осталось 3 обалденных трека». Вдохновляет, правда?

Веди дневник пробежек

Заведи специальную тетрадку, в которую будешь записывать свои достижения: сколько пробежала вчера, сколько сегодня, на сколько увеличились длительность и скорость пробежки и т.д. Когда наглядно будешь видеть, как растут показатели, тебе будет значительно легче заставлять себя с утра вставать на пробежку, ведь ничто так не мотивирует, как желание быть завтра лучше себя сегодняшней!

Полезные приложения

Скачай на свой смартфон приложение для бега, их сейчас огромное множество, на любой вкус! Большинство из них самостоятельно измеряют твою скорость, длительность и дистанцию, выдавая результат в конце тренировки. Многие также помогут рассчитать необходимую для твоей физической подготовки, веса и возраста норму бега. Это значительно упрощает весь подготовительный процесс!

Преврати бег в игру

Представь себя завоевателем земель: каждая улица, по которой пробежала, становится «твоей», точно так же и площади, парки, стадионы… После тренировки отмечай на карте «завоеванные территории» и планируй новый маршрут на следующий день. Это весело и очень увлекательно, попробуй!

Выбери крутой костюм

Бегать становится намного легче, если выбрать красивый костюм! Мы же девочки, нам очень важно, что на нас надето, и как мы выглядим со стороны. Поэтому подойди к выбору формы для пробежки максимально тщательно и откажись от старых «треников» и болтающейся футболки в пользу стильного костюмчика.

Надень правильную обувь

Существует множество разновидностей спортивной обуви, и это не просто так! Для пробежки тебе понадобятся специальные беговые кроссовки, которые тебе помогут выбрать в любом магазине спорттоваров. Ценовая политика совершенно разная, специализированные – не значит ультрадорогие! Обязательно примерь обувь перед покупкой, походи в ней – тебе должно быть максимально удобно, ведь если во время пробежки кроссовок начнет жать или натирать – тренировка провалена.

Нью-йоркский тренер Гордон Бакулис (Gordon Bakoulis) советует начинать с ходьбы, затем переходить к медленному темпу, постепенно его наращивая. Не получается в будни из-за работы, тогда бегай в выходные. И у тебя будет подтянутая классная фигура!

Фото – IStock

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