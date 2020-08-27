Кроссовки и кеды в 2020 году стали новыми туфлями. С чем их только не объединяют: и с платьями, и с костюмами, и с юбками. Как правильно создать модный образ с кроссовками – далее в материале.

История знает сотни примеров модных табу. Но нарушить их, особенно когда тебя в этом «хулиганстве» поддерживает почти весь мир, – ни с чем не сравнимая радость. Кеды с женственным платьицем или юбочкой? А почему бы и нет? Модные тенденции не просто предполагают такой вариант, а даже настаивают на нем.

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Кроссовки – не просто деталь образа, но главный акцент в модном луке. Универсальным сочетанием с кроссовками, конечно, станут джинсы, особенно – укороченные модели. Как альтернативу можно выбрать классические брюки: они могут быть со стрелками, декором, с латками и т.д. Кстати, брючный костюм также будет гармонично смотреться со спортивными яркими сникерсами.

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Кроссовки прекрасно дополнят образ с брюками-кюлотами, которые идеально подойдут обладательницам длинных ног. Самая удачная комбинация в этом случае: кюлоты + белые кроссовки а-ля культовые «суперстары».

Вариации с юбками также очень многообразны. Начиная от коротких моделей и даже мини, и до длинных юбок в пол. В последнем случае стоит обратить внимание на модели с разрезами сбоку.

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Кстати, идеально кроссовки подойдут и к юбке миди-длины, которая, по-прежнему, остается в числе трендов-фаворитов.

Выбор верхней одежды, сочетающейся с кроссовками, очень разнообразен. Это могут быть кожаные куртки, спортивные бомберы, жилетки, классические длинные пальто, пиджаки спортивного простого кроя и зимние парки.

Кроссовки легко уживутся в одном комплекте с платьем, даже если оно – шелковое! Если спортивная обувь яркая, то платье или юбку лучше выбирать спокойных оттенков, и наоборот.

И в конце – маленький совет! Если у тебя нет возможности собрать в гардеробе 10 пар разнообразных кед и кроссовок, ограничься одной однотонной моделью. Продумай заранее, как она будет смотреться с твоей одеждой, подойдет ли и под платье, и под брюки. Поверь, если постараться, можно найти ту самую универсальную модель, которую ты сможешь комбинировать со всеми своими вещами, создавая каждый день свежие эффектные образы!

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