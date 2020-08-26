Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 уже есть на сайте Нового канала! Осень врывается в твою жизнь с радикальными изменениями. Это может быть кардинально новая стрижка или окраска необычным для тебя цвет. Но если в твоих планах просто подровнять кончики или освежить свой любимый цвет волос, все же советуем сделать это в соответствии с лунным календарем стрижек на сентябрь 2020 Важно выбрать удачный день для похода к своему стилисту-парикмахеру, тогда все задуманное однозначно получится круто

Лунный календарь на сентябрь 2020: когда стричь волосы

1, 8, 9, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 28 сентября 2020 года – благоприятные дни для стрижки волос! Лунный календарь стрижек на сентябрь 2020 указывает, что именно в эти дни любые манипуляции с длиной волос пройдут удачно. Можно подровнять кончики, сделать каскад или радикальное каре, на которое так трудно решиться. Стрижка в эти дни укрепит волосы, ускорит их рост и подарит прилив положительной энергии в жизни.

Лунный календарь на сентябрь 2020: когда не стоит стричь волосы

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30 сентября 2020 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю стрижек на сентябрь 2020, лучше держать ножницы подальше от волос. Попробуй лучше сделать маски и другие оздоровительные процедуры. Стрижка же в эти дни не принесет пользы. Волосы могут стать непослушным, плохо укладываться, а кончики посичуться быстрее.

Лунный календарь на сентябрь 2020: когда красить волосы

2, 6, 7, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 сентября 2020 года – благоприятные дни для окрашивания волос! Обновления свой обычный цвет волос или изменения его на новый! Даже самое смелое окрашивания в блонд пройдет добре6 если соблюдать все правила выдержки краски но не будет белоснежности после темных цветов с первого же окрашивания.

Лунный календарь на сентябрь 2020: когда не стоит красить волосы

1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 сентября 2020 года – неблагоприятные дни для окрашивания волос! После летних жарких дней волос может быть ослабленным от ультрафиолета. Поэтому дополнительно обременять его покраской в ​​неблагоприятные дни точно не стоит. Никакие темные корни не стоят общего состояния волос и их длины. Подожди и получишь хороший результат.

Фото: istock

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