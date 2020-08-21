Хочешь заниматься спортом дома, но места для тренажеров и гантель? Тогда твой идеальный вариант – занятия с фитнес-резинками! Они идеально подойдут для любого комплекса тренировок и любого уровня подготовки.

Что такое фитнес-резинки?

Фитнес-резинки – это эластичные ленты из специального материала в виде кольца. Нагрузка на мышцы обеспечивается за счет сопротивления, которое возникает при растяжении резинки. Регулировать нагрузку можно меняя амплитуду растяжения петли.

Упражнения с фитнес-резинками для рук и плечей

Что означают цвета фитнес-резинок? Как правильно выбрать фитнес резинки?

Обычно фитнес-резинки продаются сразу в наборах. Каждый цвет соответствует определенной силе сопротивления. То есть нагрузке в килограммах, которую ты получаешь при растяжении резинки. По степени жесткости фитнес-резинки делятся на: мягкие, средние, жесткие и очень жесткие.

Цвета фитнес-резинок у разных производителей могут отличаться. Но обычно популярными являются наборы зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Занимаясь с каждой резинкой, ты получишь разную нагрузку в килограммах. Примерно ее можно определить так:

• Зеленая – X-Light – до 6 кг

• Синяя – Light – до 8 кг

• Желтая – Medium – до 12 кг

• Красная – Heavy – до 15 кг

• Черная – X-Heavy – до 18 кг

В любом случае производитель отмечает нагрузку, которой соответствует каждая резинка в наборе. Поэтому ты точно не ошибешься.

Упражнения с резинками на пресс от Натальи Гоций

Совет. Начинать занятия с фитнес-резинками от самой легкой до тяжелой, постепенно увеличивая нагрузку. Но если ты уже имеешь хороший опыт занятий спортом с дополнительным весом, тогда выбирай соответствующую резинку!

Фото: IStock