Узнайте больше о тенденциях перманентного макияжа 2020 года.

Мечта многих девушек – прекрасно выглядеть 24/7 в любом состоянии. Современная бьюти-индустрия придумала, как это сделать. Решение – перманентный макияж, который можно нанести в салонах красоты.

Что такое перманентный макияж? Это всего лишь временный татуаж. Красящие вещества вкалываются в кожу на доли миллиметров и создают базовый мейк-ап или основу для более яркого образа.

Словосочетание «перманентный макияж» у многих модниц вызывает ужас и неприятные воспоминания. Ведь несколько лет назад в моде были «графитовые брови» и яркий контур губ. Забудьте. Натуральность – главный бьюти-тренд 2020 года. Мастер в салоне красоты поможет выбрать ваш цвет и правильно подчеркнуть контуры.

Перманентный макияж бровей

Микроблейдинг или пудровые брови не теряют популярности 2020-го. Не спешите прореживать густые брови и рисовать точную линию с крутым изгибом. Это уже прошлый век. Подчеркните природную красоту, добавив цвета. Цена качественной работы стартует от 1700 гривен. Будьте готовы потратить до двух часов времени.

Татуаж век

За час мастер может набить стрелки и даже подчеркнуть нижнее веко. Классический вариант мейка на все случаи жизни. С помощью декоративной косметики можно экспериментировать с цветом, но уже не тратить время и нервы на прорисовывание идеальных линий. Стоимость татуажа нижних век стартует от 1000 гривен, стрелки – от 2000.

Перманентный макияж губ

Красивая форма губ всегда притягивает взгляд. Профессиональный мастер не только красиво подчеркнет форму ваших губ контуром, но и визуально добавит объема, заполнив цветом губы. Помните, что яркий татуаж может выглядеть вульгарно, и не позволит вам всегда быть на волне бьюти-трендов. Стоимость процедуры стартует от 1600 гривен.

Эксперты акцентируют на том, что перманентный макияж ­– это своего рода медицинская процедура. Поэтому делать ее в кустарных условиях не стоит. Обратите внимание, что не рекомендуется делать перманентный макияж при кожных заболеваниях и проблемах со свертываемостью крови. После процедур нужно беречься от прямых солнечных лучей и ультрафиолета.

BB Glow

BB Glow – новый тренд корейской косметологии. Это идеальный тон на длительное время. Во время этой процедуры в верхние слоя эпидермиса вводится не красящее вещество, а специальная сыворотка, которая тонизирует и питает кожу, убирает высыпания, выравнивает цвет лица и может держаться от полугода до года. Активные компоненты сглаживают морщины и даже следы от шрамов. Сыворотка состоит из витаминов, гиалуроновой кислоты и диоксида титана, который имеет цвет тонального крема. Специалисты рекомендуют пройти несколько процедур с интервалом в неделю-две для лучшего эффекта. Стоимость BB Glow – от 1600 до 7000 гривен. При наличии аллергии или кожных заболеваний процедуру проводить не рекомендуют.

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