Виды кистей для макияжа: какая и зачем?

Виды кистей для макияжа могут запутать и спугнуть многих девушек. Тонкие, косые, объемные, широкие, узкие… Какими кистями для макияжа что наносить? В этом материале ты узнаешь о том, как выглядят кисть для тонального средства, кисть для пудры, кисть для подводки, кисть для губ, кисть для бровей и кисть для бронзера. Этот мини-набор легко поместится в сумочку и поможет подкорректировать даже вечерний макияж.

Базовые кисти для макияжа

Кисть для тональных средств

Еще такую кисточку называют дуофибра, потому как она состоит из двух видов волокон: черный – короче и мягче, белый – длинный и более упругий. Это обеспечивает равномерное нанесение тона. Кончики такой кисти должны быть тонкими и мягкими, чтоб было приятно водить по коже! Наносить средство нужно плавными круговыми движениями. Вуаля, красивый и ровный тон обеспечен!

Кисть для пудры

Ну уж без этой кисти точно никуда! Что еще скроет блеск на коже, если не пудра? Только важно правильно подобрать кисть, чтоб пудра ложилась ровным слоем, не скатывалась и не сыпалась. Кисточка для пудры – самая большая в коллекции, она должна иметь округлую форму, быть пушистой и мягкой.

Скошенная кисть

Это, пожалуй, самая универсальная кисть. С ее помощью ты можешь наносить румяна, и что самое главное – корректировать форму лица. Такая кисточка отлично подойдет для скульптурирования и стробинга. Скошенный край позволяет добиться максимальной точности и ровной растушевки практически любого средства!

Кисть для бровей

Если для прорисовки бровей ты пользуешься тенями, а не карандашом, то эта кисть обязана быть у тебя всегда под рукой! С ее помощью ты легко сможешь прорисовать контур нужной толщины, а острым краем подчеркнуть изгиб. В случае необходимости, этой же кистью ты можешь подправить тени. Конечно, она для этого не предназначена, и полноценный макияж глаз или smoky eyes ей не подвластны, но поправить побледневшие за день тени вполне можно!

Кисточка для губ

Для идеально макияжа губ такая кисть жизненно необходима! Плотная, клиновидной формы она подходит и для помады, и для блеска, а еще ей можно обводить контур губ, взяв помаду на тон темнее основного.

Кисть для подводки

Конечно, стрелки можно нарисовать и с помощью подводки или маркера, но кисточка более маневренная. Тоненькой кисточкой удобно не только прорисовать стрелку необходимой толщины, а и прокрасить промежутки между ресницами. Это зрительно увеличивает глаза и придает глубины взгляду!

Теперь ты знаешь, какая кисточка для макияжа как используется. И с помощью пары мазков сможешь легко поправить макияж. Бери с собой кисти и сияй целый день!

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