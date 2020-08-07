Как убрать синяки под глазами?

Избавиться от темных кругов и мешков под глазами реально. Узнай, почему они появляются, и что с этим делать.

Все попытки скрыть ночи без сна, плохое питание и нездоровый образ жизни – бессмысленны. Кожа все расскажет вместо тебя. Ты, конечно, можешь скрыть темные круги под глазами с помощью косметики. Но знай, что таким образом организм посылает тебе «SOS»-сигнал – твое здоровье находится в опасности. А это значит, что пришло время начать «спасательную операцию». Следуй нашим советам, и тогда «синяки» под глазами больше не будут тебя беспокоить.

Как предотвратить появление темных кругов под глазами?

Лучший способ защититься от них – придерживаться определенных правил:

Спи 8-9 часов в день. И вот тут главное не перестараться. Как недосып, так и пересыпание – прямая дорога к потемнению нежной кожи под глазами.

Обязательно пей воду, причем не менее двух литров в день. И тогда в твоем организме не будет задерживаться жидкость. А еще ты скорее избавишься от токсинов.

Ухаживай за кожей вокруг глаз. Не забывай, что в этом участке она слишком нежная, поэтому ее нужно всегда увлажнять и защищать от попадания солнечных лучей. И, конечно же, ни в коем случае не три глаза. Это – вредная привычка и враг номер один для твоей кожи.

Используй меньше косметики. Не применяй некачественную продукцию. Или же будь готова не только к темным кругам, но и к воспалению вокруг глаз.

И последний пункт для девушек, сидящих на диетах. Ни в коем случае нельзя резко худеть! Кожа не способна восстанавливаться после стремительной потери жировой прослойки. Даже наоборот: она портится, что приводит к разрушению коллагена и появлению тех самых темных кругов. Но если процесс уже пошел, добавь массаж лица:

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Но если «синяки под глазами» не проходят. От них всегда можно избавиться с помощью масок, мазей, лечебных примочек или просто скрыть косметикой.

Маски для лица от темных кругов

Картофельная. Это, пожалуй, одна из самых эффективных и одновременно очень простых масок. Тебе понадобится всего одна чайная ложка тертого сырого картофеля и столько же муки с молоком. Все это перемешай и оставь в виде компресса под глазами на 20 минут. Результат – на лицо! Причем в прямом смысле этого слова.

Мед и кефир. Смешай их в равных количествах, пока смесь не будет напоминать густой гель. А затем перед сном нанеси на зону под глазами и уже утром увидишь, как твои синяки испарятся.

Творог. Разотри его до однородной массы и на 15 минут оставь в качестве маски под глазами. А потом смой с помощью ватного тампона, замоченного в зеленом чае.

Орехи. Еще одна твоя палочка-выручалочка в борьбе с синяками под глазами. В блендере измельчи два грецких ореха, добавь к ним столовую ложку сливочного масла и чайную ложку лимонного сока. Полученную маску оставь на лице на 15 минут. И – вуаля! – темных кругов, как не бывало!

Лечебные примочки от темных кругов под глазами

Лед. Вскипяти воду и добавь в нее листья шалфея, липы и ромашки. После заморозь в виде кубиков льда. И каждое утро протирай ими зону под глазами. Это, конечно, процедура не из приятных, зато результат не заставит себя долго ждать.

Чай. Этот способ поможет тебе максимально быстро избавиться от надоедливых темных пятен. Достаточно просто заварить очень крепкий чай (зеленый или черный), оставить настаиваться примерно на полчаса. И в качестве компресса на 15 минут приложить такую чайную настойку к зоне вокруг глаз.

Петрушка. Просто измельчи корни петрушки и разложи по небольшим кусочкам марли. Такие компрессы прикладывай к проблемной зоне пару раз в день на 15 минут.

Шалфей. Столовую ложку шалфея залей примерно 200 мл кипятка. После того, как отвар настоится, смочи в нем ватные диски и оставь их на глазах примерно на 15-20 минут.

Аптечные мази

Бодяга. В ней находятся кремниевые иголки, благодаря которым сосуды на коже расширяются, а кровь в капиллярах начинает двигаться быстрее. И если наносить бодягу на темные круги 3 раза в день, совсем скоро они вовсе исчезнут. Но учти, если после нанесения мази зону вокруг глаз начинает неприятно покалывать или же на коже в этой зоне есть открытые раны – лучше это средство не использовать.

Гепариновая мазь. Еще одна крайне эффективная мазь, которая ускоряет процессы обмена веществ в коже и устраняет нежелательные синяки под глазами. Но также помни, что даже при малейших повреждениях кожи пользоваться ею категорически запрещено!

Лечим синяки под глазами изнутри

«Налегай» на витамины. Особенно обрати внимание на витамин С: он крайне необходим для роста клеток тканей, а также восстанавливает кровеносные сосуды и ускоряет процессы регенерации. Если ты будешь есть больше яблок, цитрусовых, смородины и капусты – шансов, что нежелательные темные круги под глазами снова появятся, станет намного меньше.

Косметика в помощь

Если же перед какой-то важной встречей тебе нужно срочно скрыть синяки под глазами, а времени на лечебные процедуры нет, на помощь придет декоративная косметика.

Почти все бренды выпускают высокопигментированные продукты, которые могут скрыть совершенно любые недостатки на коже, будь это легкая сыпь или темные круги под глазами. Выбери то, что подходит именно тебе, и пользуйся на здоровье!

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