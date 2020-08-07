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Как сделать средство для снятия макияжа? 7 вариантов приготовления

средство для снятия макияжа в домашних условиях

Как сделать средство для снятия макияжа? У нас хорошие новости! Самостоятельно можно сделать целых 7 вариантов средства для снятия макияжа

Всем знакома ситуация, когда перед сном ты отправляешься в ванную комнату, чтобы смыть макияж, а бутылочка с нужным средством пуста. И теперь тебе предстоит или умываться мылом  сквозь слёзы, или же ложиться спать с косметикой, а утром попытаться как-то обновить несвежий make up. Но мы нашли выход из этой, казалось бы, тупиковой ситуации и собрали для тебя список средств для снятия макияжа, которые ты сможешь приготовить дома самостоятельно.

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как сделать средство для снятия макияжа самостоятельно

На самом деле умывание с мылом – не худший из вариантов. Если ты не пользуешься яркой водостойкой косметикой, то смыть легкий тон и блеск для губ можно и с помощью обычного мыла.  Просто взбей на руках мыльную пену, и массирующими движениями умой лицо, избегая попадания в глаза.  Если у тебя сухая кожа, обязательно после такой процедуры нанеси увлажняющий крем. Если склонная к жирности – оставь как есть, мыло как раз подсушит кожу.

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Если же на губах у тебя яркая помада, щеки радуют румянцем, а ресницы покрыты водостойкой тушью, мылом тут не обойдешься. Придется использовать другие средства. Например, натуральный йогурт! Возьми стаканчик йогурта без добавок и намажь его как маску на лицо, а затем аккуратно спонжиком удали.  Готово!

Справиться с макияжем поможет и… обычное молоко! Смочи ватный тампон в слегка теплом молоке и аккуратно приступай к удалению макияжа. Постарайся не тереть, а «промакивать» косметику  и «смахивать» тушь с ресниц. После процедуры умойся теплой водой.

как сделать средство для снятия макияжа самостоятельно

Яркую подводку поможет смыть вазелин, он же справится и со стойкими румянами. Нанеси немного средства на ватный тампон и, слегка надавливая, удали косметику. Стрелки удаляй с помощью вазелина, нанесенного на ватную палочку.

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Еще одним действенным средством для снятия макияжа в домашних условиях являются разнообразные масла: оливковое, масло фундука, жожоба, миндальное и т.д. Нанеси несколько капель масла на спонжик и массирующими движениями протри кожу лица.

Можно также смешать несколько капель оливкового масла с парой ложек отвара ромашки: такое средство не только избавит тебя от макияжа, а и снимет воспаления и покраснения.

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как сделать средство для снятия макияжа самостоятельно

Ну и, конечно же, еще одним прекрасным средством для снятия макияжа станет мед. Намочи небольшое полотенце в теплой воде, капни на него ½ ст. л. меда и сверху посыпь щепоткой соды. Мягко помассируй этим теплым полотенцем кожу лица – это средство удалит даже самую стойкую косметику. Сода выполнит роль легкого скраба, а мед смягчит и увлажнит твою кожу!

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как сделать средство для снятия макияжа самостоятельно

Как видишь, если у тебя закончилось косметическое средство  для снятия макияжа, переживать не стоит: в холодильнике точно найдется что-то подходящее! И, кстати, не обязательно ждать, пока закончиться «смывка».  Домашние средства для демакияжа ничуть не хуже покупных, даже наоборот –  более полезны для кожи!

Фото: istock

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