Брови 2020: модные тенденции на весь год

Какие брови в моде в 2020 году – прямые, «домиком» или дугой? Натуральные или «ниточки» из 90-х? Нужно ли активно выщипывать волоски или оставить природную «пышность»? Ответы на эти и другие вопросы о модных в 2020 году бровях – в материале!

В 2020 году стилисты советуют спрятать насыщенные карандаши для бровей в дальний ящик, на пике популярности остается натуральность. Мы собрали 5 brow-трендов 2020, чтобы ты выбрала, на что ориентироваться при коррекции формы и цвета бровей.

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Толстые «мужские брови»

Если твои брови от природы густые и широкие, отличная новость: можешь практически ничего с ними не делать в этом году. Разве что корректировать уж слишком выбивающиеся волоски. В моде широкие брови, как у Кары Делевинь, так что, расслабься и просто по утрам слегка причесывай волосинки специальной кисточкой. При желании можешь закрепить их воском.

Брови-«перышки»

Еще один тренд, призывающий отложить пинцет в сторону – брови, уложенные так, чтобы между волосками виднелись просветы. Легкие, словно те самые пёрышки из названия, они особенно полюбились стилистам в этом году. Так что вместо пинцета вооружитесь прозрачным гелем для укладки и воском для фиксации.

Мягкие брови

И речь идет не о жесткости волосков, а о четкости контура, которого в 2020-м может не быть вовсе. Просто слегка подкрась брови тенями на тон светлее, чем ваш родной, чтобы создать такой себе эффект «пудры». Такие бровки отлично дополнят нюдовый макияж.

«Невидимые» брови

А если точнее – обесцвеченные. На такой эксперимент решится не каждая, но девушкам, которые будут готовы на такой шаг, звание «самой модной подружки» в 2020 году обеспечено! Самый большой плюс обесцвеченных бровей, пожалуй, в том, что их почти не нужно причесывать, укладывать и красить каждый день – ведь они практически незаметны! Это значительно экономит время по утрам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 91Lab (@91lab_official) 21 Янв 2020 в 3:10 PST

Тонкие брови

Если у вас от природы тонкие бровки, это не повод расстраиваться и искать способы наращивания. Мягкие, натуральные тонкие брови всегда в моде. За ними сложнее ухаживать, нужно регулярно корректировать форму, изгиб, возможно, немного подрисовывать… Зато тонкие бровки придают образу нежности и романтичности! Важно: мы сейчас не говорим о «ниточках», нарисованных бровях и татуаже, ведь это всё уже не про натуральность.

Как видим, спектр трендов бровей в 2020-м достаточно широкий, так что главное – подобрать именно то, что подходит конкретно тебе. Не стоит выщипывать густые брови до ниточек или кардинально их менять форму! В тренде – натуральность, старайся максимально быть самой собой, а не подстраиваться под журнальные картинки.

Фото – istock.com, pixabay.com

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