Ламинирование волос: что это, все «за» и «против» процедуры, цены в Киеве

Наверное, каждая девушка слышала о такой процедуре как ламинирование волос. Но далеко не все сумели разобраться, что это такое! Зачем вообще она нужна, все «за» и «против» ламинирования волос, а также цены в Киеве, читайте в нашем материале!

Итак, начнем с главного:

Что такое ламинирование волос?

Ламинирование – это восстанавливающая процедура, которая проводится исключительно в салонах. Специальное средство с биологически активным составом и протеинами «запаивает» (склеивает) чешуйки волосинок под воздействием высоких температур. Таким образом средство заполняет трещинки в структуре волос, придавая толщину, а как следствие – объем шевелюре. Также ламинирование способствует разглаживанию волос, так что после процедуры вам больше не придется выравнивать волосы утюжком!

Приятные бонусы: после ламинирования волосы становятся блестящими и выглядят ухоженными. Процедуру можно и нужно делать после окрашивания, она укрепляет волосы, а цвет становится более насыщенным и дольше не вымывается!

Давайте подсуммируем все «за» ламинирования:

волосы становятся гладкими и ухоженными

приобретают здоровый блеск

процедура способствует восстановлению поврежденных волос

окрашенные волосы дольше сохраняют цвет

можно забыть об утюжке на ближайшие два-три месяца.

Но, конечно же, не обходится и без определенных минусов.

Мы собрали все «против» ламинирования.

Их, кстати, не так много:

ламинирванные волосы нельзя красить

укладку сделать значительно сложнее, и держаться она будет не так долго

для ухода за ламинированными волосами нужны специальных средства (шампуни, бальзамы и т.д.)

Важно! Ламинирование волос не рекомендуется делать беременным и кормящим мамочкам.

И переходим к самому интересному.

Сколько стоит ламинирование волос в Киеве?

Средняя цена в столице на ламинирование волос варьируется от 800 до 1200 грн, в зависимости от длины и необходимого средства. Помните, что экономить не стоит, ведь здоровье ваших волос стоит намного дороже!

И все же. Как немного сэкономить?

Процедура ламинирования делается на чистые сухие волосы. Так что вымойте их дома: так вы сэкономите около 100 грн – именно столько стоит в среднем мытье головы в салоне!

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