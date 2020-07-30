Спортивная обувь давно «вышла» за пределы тренажерных залов и фитнес-центров. Еще совсем недавно только каблуки могли утвердить модный статус девушки. Сегодня, напротив, истинная модница скорей обует под платье кеды или кроссовки, чем тонкую шпильку! Если, конечно, дресс-код позволяет. Главное – научиться правильно комбинировать спортивную обувь с не совсем спортивной или даже совсем не спортивной одеждой. Как это сделать? Записывай!

Носить платье исключительно с туфлями, парку – с грубыми ботинками, а пижаму – только в спальне: история знает сотни примеров модных табу. Но нарушить их, особенно когда тебя в этом «хулиганстве» поддерживает чуть ли не весь мир, — ни с чем не сравнимое удовольствие. Кеды с женственным платьем или юбкой? Почему бы и нет? Модные тенденции не просто допускают такой вариант, а, скорее, даже настаивают на нем.

Белая обувь: как почистить любимые кеды и туфли

Сегодня кроссовки – не просто деталь образа, зачастую они – главный акцент в модном луке.

Универсальным сочетанием с кроссовками, конечно, станут джинсы, особенно – укороченной модели. Как альтернативу можно выбрать классические брюки: они могут быть со стрелками, с декором, с латками и т.д. Кстати, брючный костюм также будет гармонично смотреться со спортивными яркими сникерсами.

МОДА 2020: тренды и тенденции в одежде

Не менее выгодно кроссовки дополнят образ с брюками-кюлотами, которые идеально подойдут обладательницам длинных ног. Самая удачная комбинация в этом случае: кюлоты + белые кроссовки а-ля культовые «суперстары».

Вариации с юбками также очень многообразны. Начиная от коротких моделей и даже мини, и – до длинных юбок в пол. В последнем случае стоит обратить внимание на модели с разрезами сбоку, чтобы показать кроссовки.

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Кстати, идеально кроссовки подойдут и к юбке актуальной летом 2020-го миди-длины, которая, по-прежнему, остается в числе трендов-фаворитов.

Выбор верхней одежды, сочетающейся с кроссовками, очень разнообразен. Это могут быть кожаные куртки, спортивные бомберы, жилетки, классические длинные пальто, пиджаки спортивного простого кроя и зимние парки.

Кроссовки легко уживутся в одном комплекте с платьем, даже если оно – шелковое! Если спортивная обувь яркая, то платье или юбку следует выбирать спокойных оттенков, и – наоборот.

И в конце – маленький совет! Если у тебя нет возможности собрать в гардеробе 10 пар разнообразных кед и кроссовок, ограничься одной однотонной моделью. Продумай заранее, как она будет смотреться с твоей одеждой, подойдет ли и под платье, и под брюки. Поверь, если постараться, можно найти ту самую универсальную модель, которую ты сможешь комбинировать со всеми своими шмотками и создавать каждый день свежие эффектные образы!

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