Как накачать попу? Упражнения для ягодиц в домашних условиях
Полноценная тренировка для всех групп мышц обязательно включает упражнения для ягодиц. Как накачать попу быстро, если свободного времени не так уж и много? Мы подобрали для тебя эффективные упражнения для ягодиц в домашних условиях, которые позволят достичь ее прекрасной формы. Ведь самое главное, ты можешь не тратить время на дорогу и заниматься тогда, когда выпала свободная минутка. Лови пять эффективных упражнений от фитнес-тренера Анны Бабич с правильной техникой выполнения. 30 минут в день – и ты увидишь результат.
Важно! Не забудь об обязательной разминке. Так ты подготовишь мышцы к работе и предупредишь возможные травмы.
Упражнения для ягодиц в домашних условиях: делаем приседания пошагово
- Ножки ставим чуть шире ширины плеч,
- Спинку слегка наклоняем вперед, чтобы снять нагрузку с поясницы.
- Таз уводим максимально назад и стараемся приседать до параллели с полом.
- Садимся – вдох, выпрямляемся – выдох.
- В верхней точке стараемся не выпрямлять коленки полностью.
- 15-20 повторений по 3-4 подхода. При желании можно взять утяжелители: гантели или бутылку с водой.
Упражнения для ягодиц в домашних условиях: делаем выпады на месте пошагово
- Ставим ножки так, чтобы угол между голенью и коленом опорной ноги был приблизительно 90 градусов.
- Ножка сзади должна максимально касаться пола. Опускаемся – вдыхаем, выдыхаем на усилии вверху.
- По 15 повторений на каждую ногу по 3-4 подхода.
Упражнения для ягодиц в домашних условиях: делаем приседание плие пошагово
- Широко ставим ноги, носки немного разводим в сторону.
- Берем в ручки гирю, гантели или бутылку с водой.
- Спина ровная, слегка наклоняем корпус, таз максимально отводим назад, стараемся приседать до параллели с полом.
- Приседаем – вдох, поднимаемся – выдох. В максимальной верхней точке сжимаем ягодицы.
- По 15 повторений по 3-4 подхода.
Упражнения для ягодиц в домашних условиях: делаем наклоны с гантелями пошагово
- Ножки ставим на ширине бедер, слегка сгибаем ноги, спина ровная. Фиксируем это положение. Опускаем верхнюю часть корпуса, чувствуем, как растягивается бицепс бедра. Поднимаемся медленно, без рывков. В верхней точке стараемся зажимать ягодицы.
- Опускаем – вдох, поднимаем – выдох.
- 15-20 повторений по 3-4 подхода.
Упражнения для ягодиц в домашних условиях: делаем выпрыгивание на месте пошагово
- Ножки ставим чуть шире плеч, спинку наклоняем вперед, таз уводим назад.
- Во время приседа максимально низко опускаем ягодицы, коленки смотрят в сторону носочков. Приседаем – выпрыгиваем и возвращаемся в положение приседа.
- 15– 20 повторений по 3-4 подхода.
Упражнения для ягодиц в домашних условиях – видео:
Стабильные тренировки по 30 минут создадут идеальную форму твоим ягодицам.
Удачи!
Фото – istock
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