Новый каналG.spaceНА СТИЛЕМаникюр 2020: цветочный нейл-дизайн

Маникюр 2020: цветочный нейл-дизайн

маникюр с цветами

Мы подготовили для тебя подборку вариантов маникюра с цветочным дизайном, который отлично дополнит любой лук! 

Лето в разгаре, а это значит, что пора сделать ноготочки ярче. Ты всегда можешь зарядиться хорошим настроением еще больше, украсив себя цветочным орнаментом. Кстати, сезонные узоры сейчас – на пике популярности, поэтому возьми на заметку! Выбирай свой вариант цветочного варианта ногтей и жди свою запись к мастеру!

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Фото: IStock

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