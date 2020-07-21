Каждая девушка знает: если хочется перемен в жизни, стоит начать … со стрижки! Поэтому если вы давно задумываетесь о смене имиджа, вспомните про модные стрижки 2020, выберите лучший вариант и записывайтесь к мастеру. Ведь только профессионал может воплотить вашу идею в жизнь.

ТОП-5 модных стрижек 2020 года

Боб

Боб уже не первый сезон на пике популярности. Эта стрижка полюбилась тысячам стилистов и модниц во всем мире. Тем более что длина у боба может быть разная – от каре до ультракороткой. Поэтому и выбор вариаций – огромный!

Но не питайте иллюзий, что боб – это стрижка, которая не требует укладки. Наоборот, боб вам придется укладывать независимо от его длины каждое утро. Эффектный вид этой стрижки зависит именно от того, как вы это сделаете! Посмотрите пару-тройку видеоуроков, проконсультируйтесь с мастером, приобретите специальное средство для укладки, и тогда вы точно легко научитесь придавать вашей стрижке вид, как на обложках глянца.

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Паж

Еще одна отличная идея для тех, кто давно мечтает о короткой стрижке. Паж всегда выгодно смотрится с челкой – ровной, градуированной или рваной. Если у вас круглое лицо, ассиметричная челка визуально сделает его уже, а паж немного вытянет форму. Идеальное сочетание!

И не слушайте тех, кто говорит, что паж – это слишком «мужская» стрижка. Наоборот, девушкам она скорей наоборот придает женственности и нежности!

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Стрижка с челкой-«шторками»

Давно подумываете о челке? Пора! В тренде – длинные и средней длины стрижки с челкой, уложенной симметрично по обе стороны лба. Визуально это немного напоминает шторки, именно поэтому челка и получила свое название.

Она отлично смотрится и с распущенными волосами, и с собранной прической. Можно немного подкрутить концы челки плойкой – это придаст образу женственности. Ровная же выгодно смотрится с высоким хвостом: в меру строго и очень стильно!

Каре

Классическое каре средней длины с ровным срезом снова в моде. Хотя, о чем это мы? Стрижка, как у Умы Турман в «Криминальном чтиве», всегда выглядела, выглядит и будет выглядеть дорого и стильно!

@leostasiaНебольшой лайфхак: каре лучше всего смотрится на густых волосах, но если природа не наградила вас пышной шевелюрой, просто начешите немного волосы у корней. Такой объем придаст каре идеальную форму!

Волосы до плеч

Это идеальный тренд! И для тех, кто как раз в процессе отращивания каре, и для тех, кто хочет отрезать волосы, но не готов к коротким стрижкам. Средняя длина до плеч – это та самая «золотая середина», которую стоит выбрать, если хочется чего-то новенького, но не кардинального!

Помните, что тренды – это лишь ориентир, вовсе не обязательно воспринимать всё буквально. Попробуйте смиксовать несколько трендов, например, челку-«шторки» и среднюю длину. Не бойтесь экспериментировать, и вы точно найдете свою идеальную стрижку, в которую влюбитесь!

Фото – iStok, @vicky_mare, @leostasia, @malvina.chuklia

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