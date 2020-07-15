Основные модные тренды 2020 года – это осознанное потребление и индивидуальность. В этом году ты можешь выразить себя по полной, потому что модные украшения в 2020 – это не только классическое золото и серебро, но и полудрагоценные камни и бижутерия. Да и варианты, которые предлагают использовать дизайнеры, пестрят разнообразием: ассиметричность, крупные серьги и браслеты, микс украшений из драгоценных металлов и серьги-каффы.

Мода 2020: какие украшения будут в тренде?

Чтобы выглядеть стильно в год Крысы не нужно выворачивать кошелек. В моде – оригинальность. Если ты сохранила сережки, у которых потерялась пара, самое время достать их из шкатулки. В тренде асимметричные серьги! Ты можешь создавать интересные комбинации, сочетая разные фасоны, цвета и размеры. Самое главное – асимметрия, согласно которой серьги должны быть совершенно разными! Второй модный вариант – одна серьга, дополняющая образ. Она добавит немного шика и экстравагантности.

Объемные круглые серьги тоже в моде. Они могут быть как металлическими, с драгоценными или полудрагоценными камнями, из бижутерии или хендмейд. Главное – это их форма и размер! Рукодельницы могут сами смастерить себе крутые украшения, сделав реплику, например, на Armani:

Стань настоящей фэшн-дивой с неординарными серьгами-каффами. Чтобы украшение было еще заметнее, заплети объемную косу. Задача со звездочкой – миксовать каффы с одинарными серьгами. Чтобы модницам было проще представить такие образы, дизайнеры предложили варианты:

В моде в 2020 году крупные перстни. Раньше носить много колец одновременно считалось дурным тоном, сегодняшние тренды диктуют новые правила: «чем больше, тем лучше». Это правило касается и мужчин.

Смело комбинируй не только кольца, но и другие украшения. Многослойные цепочки, массивные чокеры, цепи и их сочетания будут уместны. Ты можешь экспериментировать и придумывать новые комбинации. Но не забывай о том, что, несмотря на модный бум в бижутерии, не стоит полностью отказываться от драгоценностей. Золото и серебро – это классика, а классика никогда не выходит из моды.

Фото – iStock.com, vogue.com

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