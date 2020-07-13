МАНИКЮР 2020: модные тенденции и идеи на весь год
Модный маникюр в 2020 году порадует тебя своими тенденциями. Конечно, классика остается классикой – френч и пастель всегда актуальны, но готовься протестировать много интересных и неординарных идей в ногтевом дизайне. Смотри фото и выбирай, какой маникюр сделать в 2020. Идей хватит на все 366 дней!
Синий и голубой маникюр 2020
В 2020 году самый модный цвет – классически синий, и если ты всегда долго выбираешь, какого оттенка сделать ноготки, можешь остановиться на синем или всех тонах голубого, и точно не прогадаешь!
Минималистичный маникюр 2020
Все так же на пике популярности остаются дизайны с крохотными точками, полосками, небольшими геометрическими фигурами, «ляпками» или просто однотонные. Оттенок выбирай сама, в 2020 году цвет не играет особой роли, так что прояви фантазию! По помни, в моде – синий.
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Флористичные узоры и маникюр 2020 с цветами
Не зависимо от времени года, цветочные узоры в маникюре всегда остаются актуальными, ведь они сразу придают образу женственности и нежности. Если не любишь цветы на ногтях, отдай предпочтение пальмовым листочкам или абстракции в зеленых тонах, это всегда стильно выглядит!
Маникюр 2020 с рисунками
Для девушек, которые каждый раз хотят от своего мастера маникюра чего-то «эдакого» новенького и необычного, идеальным решением станут самые разные рисунки. Это могут быть фрукты, птицы, животные, горы, снежинки и т.д.
Маникюр 2020 с блестками
Такой дизайн всегда выглядит празднично, не зависимо от того, покроешь ты блестящим лаком весь ноготь, или наклеишь небольшие стразики. А может, проявишь фантазию, и нарисуешь блестящие узоры? Не бойся творить и экспериментировать!
Маникюр 2020 с полосками
Отдельное место среди дизайнов в новом году занимает маникюр с полосками. Цветными, монохромными, радужными, черно-белыми, вертикальными, горизонтальными, диагональными. Нет канонов! Главное – повышенная полосатость!
Не обязательно перерисовывать точь-в-точь один из вариантов, показанных в материале. Это твоя доска вдохновения: смешивай краски, дизайны, стили и создавай свой особенный маникюр в 2020 году!
Фото: IStock, Instagram
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