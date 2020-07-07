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Стретчинг: Что это и как влияет на фигуру

стретчинг

В последнее время стретчинг становится всё более популярным, но мало кто знает, что это такое на самом деле, и почему он так полезен. По своей сути стретчинг – это та же растяжка, только более качественная и результативная, но в тоже время безопасная для новичков, так как риск травм при правильном выполнении минимален!

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Сам термин «стретчинг» происходит от английского слова stretch, что переводится как «тянуться», «растягиваться», и подразумевает выполнение комплекса определённых упражнений. Такая тренировка направлена на интенсивную растяжку всех групп мышц, сухожилий и отлично подходит для общего похудения. Уже после месяца тренировок тело становится более подтянутым и гибким. И это без особых физических нагрузок!

На самом деле плюсов у стретчинга огромное множество. Однако, без сомнений, одним из главных преимуществ такой тренировки является отсутствие нагрузок на сердце. Это делает стретчинг универсальным для всех возрастов!

что такое стретчинг

Также растяжка улучшает циркуляцию крови и лимфы в организме, что помогает в борьбе с лишним весом.

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Стретчинг уменьшает болевые ощущения, поэтому подходит для реабилитационных тренировок после травм, а также снимает крепатуру после интенсивных силовых нагрузок.

Растягивая разные мышцы, ты сможешь за короткий период времени достичь желаемых результатов: будь то похудение или поперечный шпагат.

стретчинг

Ещё один плюс стретчинга – это коррекция осанки. Если ты сутулишься, горбишься, то растяжка поможет тебе исправить осанку, и уже через месяц тренировок ты ощутишь, что держать спину прямо станет намного легче.

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Чтобы стретчинг-тренировка была максимально результативной, нужно придерживаться нескольких правил:

– правильно подбери одежду: она должна легко тянуться и при этом поддерживать мышцы в тепле;

– обязательно разогрейся перед тренировкой, выполни несколько базовых упражнений, чтобы подготовить мышцы к растяжке;

стретчинг

– если есть возможность, прими перед тренировкой горячий душ, увидишь – растягиваться будет намного легче;

что такое стретчинг

– очень важно правильно дышать: ровно, глубоко, спокойно;

– не делай резких движений, иначе можешь травмировать мышцы;

– не переусердствуй, если чувствуешь, что какое-то упражнение причиняет тебе сильную боль – лучше откажись от него, твои мышцы могут быть не готовы к такой нагрузке!

стретчинг

И еще одно – тренировки должны быть регулярными! Растягиваясь 3-4 раза в неделю, ты уже через месяц ощутишь результат. А вот от разовых тренировок толку не будет – мышцы быстро отвыкают от нагрузки, и каждый раз придётся начинать всё сначала.

Фото istockphoto

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