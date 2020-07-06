Какие же очки в моде в 2020 году, какую модель выбрать, и как подобрать солнечные очки под форму лица? Читай в материале.

Солнцезащитные очки. Мода 2020

Очки в толстой роговой оправе уже несколько сезонов держатся на пике популярности. Такие модели могут стать изюминкой образа, если выбрать яркую и стильную оправу и дополнить в тон акцентом на одежде или аксессуарах.

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Тренд 2020 года – звериные узоры (леопард, зебра, тигриные полоски), поэтому попробуйте примерить очки с оправой, например, в пятнышки. Такие очки – самостоятельный аксессуар и подойдут практически к любому луку. Но лучше всего такая модель смотрится с однотонными тотал-луками, например, с белым брючным костюмом или маленьким черным платьем.

Очки в круглой оправе. Мода 2020

Такая форма солнечных очков весной и летом 2020 года остается в тренде. Только вот с круглыми очками стоит быть осторожной: они идут не всем. Если у вас круглое или квадратное лицо, лучше выбрать другую форму, иначе вы рискуете визуально сделать лицо более широким.

А вот обладательницам овальной и треугольной формы лица повезло больше: им отлично подойдут модели в круглых оправах. Можно даже поэкспериментировать и примерить полностью черные небольшие очки, как у кота Базилио в сказке про «Буратино», они выглядят необычно и придадут образу неординарности.

Очки оверсайз. Мода 2020

В моде всё оверсайз, и очки – не исключение. Можете примерить такие, которые выходят за пределы лица, и, если форма вам подходит, будете выглядеть, как голливудские звёзды, скрывающиеся от папарацци. Очень интригующе!

А дополнить образ можно косынкой в стиле ASAP Rocky, тогда лук получится, как у Одри Хепберн в фильме «Шарада».

Очки «авиаторы». Мода 2020

Такие очки нередко еще называют «каплями». Они подойдут к любой форме лица. Возможно, придется померять много вариантов, но в итоге вы точно найдете модель «авиаторов», которая вам подходит! Такие очки могут быть в тонкой оправе или вообще без неё, с цветными стеклами, с «хамелеонами» или классические черные – выбор за вами!

Выбирая очки, помните, что тренды трендами, но главное – это подходят ли они конкретно вам! Всегда в первую очередь руководствуйтесь личным вкусом, и тогда очки станут гармоничной деталью вашего образа, а не данью моде.

Фото: IStock

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