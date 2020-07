Модный маникюр в 2020 году порадует тебя своими тенденциями. Конечно, классика остается классикой – френч и пастель всегда актуальны, но готовься протестировать много интересных и неординарных идей в ногтевом дизайне. Смотри фото и выбирай, какой маникюр сделать в 2020. Идей хватит на все 366 дней!

Синий и голубой маникюр 2020

В 2020 году самый модный цвет – классически синий, и если ты всегда долго выбираешь, какого оттенка сделать ноготки, можешь остановиться на синем или всех тонах голубого, и точно не прогадаешь!

Минималистичный маникюр 2020

Все так же на пике популярности остаются дизайны с крохотными точками, полосками, небольшими геометрическими фигурами, «ляпками» или просто однотонные. Оттенок выбирай сама, в 2020 году цвет не играет особой роли, так что прояви фантазию! По помни, в моде – синий.

