Мода 2020 диктует свои тренды. Но есть вещи в гардеробе, которые будут актуальными всегда. Например, жакет / пиджак. Он придает образу официальности, сдержанности и шика. Бывает, что пиджак и жакет путают. Но это разные вещи. Жакетом называют верхнюю женскую одежду, облегченный и укороченный вариант пальто, а пиджаком – верхнюю часть мужского костюма. Какие пиджаки и жакеты будут в моде и с чем их актуально сочетать? Узнай модные тренды 2020:

С брюками прямого покроя и клеш

В 2020 модельеры делают акцент на трех кроях жакетов / пиджаков – приталенном, укороченном и оверсайз. Эти модели присутствуют как в женских, так и в мужских коллекциях всемирно известных брендов.

На подиумах презентовали пиджаки и жакеты с фигурным кроем воротника, яркой фурнитурой и большим выбором тканей… Особый акцент образам придавала обувь – ботфорды, кроссовки, сапожки на платформе или туфли яркого цвета.

Chanel

Balmain

Nina Ricci

Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto



Junia Watanabe

Balmain

С ультракороткими юбками / шортами

Еще один интересный вариант сочетания жакетов – с короткими шортами или юбками. Если его застегнуть, то может показаться, что из одежды больше ничего нет. Но это лишь заигрывания с модой. Поэкспериментируй с цветом, фактурой и аксессуарами, чтобы создать свой неповторимый лук.

Chanel

Kwaidan Edition

Valentino

С юбками миди

Ультракороткие вещи не всегда будут уместны. Если тебе нравится классический вариант, соедини жакет с юбкой миди-длины, то есть ниже колена, а идеально – по икру.



Alexander McQueen

Rokh

Valentino

С джинсами

Сочетание этих двух элементов сделает ваш образ трендовым. Такие луки универсальны и подойдут для деловых переговоров, похода на работу, учебу или просто на прогулку.

Balmain



Junya Watanabe

С платьями

Этот вариант подойдет для тех, кто хочет создать легкий и элегантный образ. Жакет можно совместить с шелковой платьем, если планируете романтический лук. Или похулиганить и примерить что-то экстравагантное.

Balmain

Nina Ricci

Kwaidan Editions

Жакет и пиджак – необходимый элемент в гардеробе. С ним можно создать много различных образов, которые будут выглядеть стильно и элегантно. Главное научиться уместно совместить вещи. Надеемся, мы помогли тебе в этом.

Фото – vogue.com, iStock.com

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