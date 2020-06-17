Новый каналG.spaceНА СТИЛЕМаникюр на свадьбу 2020: идеи в фотографиях

Маникюр на свадьбу 2020: идеи в фотографиях

Если в 2020 году ты готовишься стать женой, самое время задуматься о свадебном маникюре.  Не оставляй выбор дизайна маникюра для свадьбы на последний момент: красивые ухоженные ногтики – важный элемент нежного образа невесты!

Чаще всего, если искать в интернете варианты маникюра на свадьбу, поисковики выдают однотипные картинки с классическими дизайнами, которые «носили» еще наши бабушки.

Чтобы ты не заморачивалась с поиском свадебного маникюра, мы сделали это за тебя и отобрали самые оригинальные идеи маникюра для свадьбы в 2020 году в нашей подборке. Вдохновляйся и уже сейчас записывайся к мастеру: твою дату могут легко занять другие невесты!

Фото: istock

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