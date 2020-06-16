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Брови 2020: модные тенденции на весь год

брови 2020

Какие брови в моде в 2020 году – прямые, «домиком» или дугой? Натуральные или «ниточки» из 90-х? Нужно ли активно выщипывать волоски или оставить природную «пышность»? Ответы на эти и другие вопросы о модных в 2020 году бровях – в материале!

В 2020 году стилисты советуют спрятать насыщенные карандаши для бровей в дальний ящик, на пике популярности остается натуральность. Мы собрали 5 brow-трендов 2020, чтобы ты выбрала, на что ориентироваться при коррекции формы и цвета бровей.

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Толстые «мужские брови»

Если твои брови от природы густые и широкие, отличная новость: можешь практически ничего с ними не делать в этом году. Разве что корректировать уж слишком выбивающиеся волоски. В моде широкие брови, как у Кары Делевинь, так что, расслабься и просто по утрам слегка причесывай волосинки специальной кисточкой. При желании можешь закрепить их воском.

модные брови 2020

Брови-«перышки»

Еще один тренд, призывающий отложить пинцет в сторону – брови, уложенные так, чтобы между волосками виднелись просветы. Легкие, словно те самые пёрышки из названия, они особенно полюбились стилистам в этом году. Так что вместо пинцета вооружитесь прозрачным гелем для укладки и воском для фиксации.

брови 2020

Мягкие брови

И речь идет не о жесткости волосков, а о четкости контура, которого в 2020-м может не быть вовсе. Просто слегка подкрась брови тенями на тон светлее, чем ваш родной, чтобы создать такой себе эффект «пудры». Такие бровки отлично дополнят нюдовый макияж.

модные брови 2020

«Невидимые» брови

А если точнее – обесцвеченные. На такой эксперимент решится не каждая, но девушкам, которые будут готовы на такой шаг, звание «самой модной подружки» в 2020 году обеспечено! Самый большой плюс обесцвеченных бровей, пожалуй, в том, что их почти не нужно причесывать, укладывать и красить каждый день – ведь они практически незаметны! Это значительно экономит время по утрам.

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Публикация от 91Lab (@91lab_official)

Тонкие брови

Если у вас от природы тонкие бровки, это не повод расстраиваться и искать способы наращивания. Мягкие, натуральные тонкие брови всегда в моде. За ними сложнее ухаживать, нужно регулярно корректировать форму, изгиб, возможно, немного подрисовывать… Зато тонкие бровки придают образу нежности и романтичности! Важно: мы сейчас не говорим о «ниточках», нарисованных бровях и татуаже, ведь это всё уже не про натуральность.

тонкие брови

Как видим, спектр трендов бровей в 2020-м достаточно широкий, так что главное – подобрать именно то, что подходит конкретно тебе. Не стоит выщипывать густые брови до ниточек или кардинально их менять форму! В тренде – натуральность, старайся максимально быть самой собой, а не подстраиваться под журнальные картинки.

Фото – istock.com, pixabay.com

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