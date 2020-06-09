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МОДА 2020: трендовые цвета года

цвет 2020

Цвет 2020 года прекрасен, как морская волна. Да, ты угадала. Pantone Colors of the Year на 2020 год – классический синий! Статный, спокойный и насыщенный. Если тебе хотелось поярче, не огорчайся. Ведь модная индустрия всегда дает варианты. Смотри подборку трендовых цветов, чтобы скорректировать свой гардероб.

Модные оттенки года обычно представлены двумя палитрами – Лондон и Нью-Йорк. Они формируются на основе цветов, которые модные дизайнеры использовали в своих коллекциях к предстоящему сезону на Неделях моды. Каждая из палитр состоит из 12 – 10 трендовых и 4 классических нейтральных цветов.

Для весенних и летних луков дизайнеры предлагают яркие цвета – насыщенный красный, желтый, зеленый и, конечно, цвет года – синий. Pantone предлагает найти новую классику и проявить свою индивидуальность.

Палитра модных цветов весна/лето 2020

модные цвета весна лето 2020

  • Flame Scarlet  – пылающий алый,
  • Saffron – шафран,
  • Classic Blue – классический синий,
  • Biscay Green – бискайский зеленый,
  • Chive  – луковичный,
  • Faded denim – выцветший джинс,
  • Orange peel – апельсиновая кожура,
  • Mosaic Blue  – синяя мозаика,
  • Sunlight – солнечный лучик,
  • Coral pink – кораллово-розовый,
  • Cinnamon stick – палочка корицы,
  • Grape compote – виноградный компот.

В топ нейтральных классических цветов вошли:

  • Lark – жаворонок,
  • Navy blazer – темно-синий блейзер,
  • Brilliant white – исключительный белый,
  • Ash – пепельный.

трендовые цвета весны и лета 2020

  • Fiery red – огненно-красный,
  • Flame orange – оранжевое пламя,
  • Heritage Blue – классический голубой,
  • Blush Beauty – румяна,
  • Tanager Turquoise – бирюзовая танагра,
  • Classic Blue  – классический синий,
  • Beetroot Purple – пурпурная свекла,
  • Storm – шторм,
  • Yellow Iris  – желтый ирис,
  • Rose Brown – розовый коричневый,
  • Blossom – цветение,
  • Bossa Nova – Босса Нова.

В топ нейтральных классических цветов вошли:

  • Cuban Sand  – кубинский песок,
  • Blueberry – черника,
  •  Blanc de Blanc – Блан де Блан,
  • Oyster Mushroom — цвет гриба вешенки.

Отражая настроение весны и лета 2020 года, Pantone предлагает различные варианты синего, чтобы ты могла использовать множество оттенков: от глубины прохладных синих источников до темных термальных русел подводных вулканов.

Палитра модных цветов осень/зима 2020-2021

модные цвета осень зима 2020-2021

  • Amberglow – янтарно-оранжевый,
  • Samba – мальвово-красный,
  • Sandstone – песочный,
  • Classic blue – классический синий,
  • Green sheen – желто-зеленый,
  • Rose tan – розовый загар,
  • Ultramarine green – ультрамариново-зеленый,
  • Fired brick – цвет обожженного красного кирпича,
  • Peach nougat – оттенок персиковой нуги,
  • Magenta purple – пурпурно-фиолетовый.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

  • Almond Oil –  цвет миндального масла,
  • Blue Depths – глубокий синий,
  • Sleet – мокрый снег,
  • Military 0live – оливковый хаки.

модные цвета осень- зима 2020-2021

  • Mandarin Red – красный апельсин,
  • Samba – мальвово-красный,
  • True blue – истинный синий,
  • Exuberance – изобилие,
  • Military 0live – оливковый хаки,
  • Celery – сельдерей,
  • Ultramarine green – ультрамариново-зеленый,
  • Strong blue – насыщенный синий,
  • Burnt henna – жженая хна,
  • Tawny Birch – дубленая береза.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

  • Jet stream – реактивный поток,
  • Sheepskin – овчина,
  • Dress blues – цвет униформы,
  • Sleet – мокрый снег.

Как же подобрать стильный образ, учитывая модные цвета 2020 года? Все просто, не переживай. Включай фантазию, экспериментируй и вдохновляйся этой фотоподборкой:

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Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com

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