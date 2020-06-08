Покрытие ногтей шеллаком стало самой популярной техникой маникюра, и это не удивительно, ведь благодаря ему наши ноготки получаются красивыми и долгое время радуют глаз своим блеском и идеальным состоянием. Но вреден ли шеллак? Рано или поздно перед очередным походом к мастеру ты задумаешься: «вдруг такое упрощение жизни может оказать негативное влияние на ногти и на здоровье рук?». Мы постарались во всем разобраться и развеять все мифы такого современного маникюра.

Одним из самых распространенных мнений, касающихся шеллак-покрытия является такое — излучение, которое выделяет ультрафиолетовая лампа, может вызвать рак кожи.

Как сделать обрезной маникюр в домашних условиях

Производителем большинства гель-лаков является Америка, соответственно там же и проводятся различные исследования, связанные с их качеством и воздействием на ногти. Американские специалисты тестируют и ультрафиолетовые лампы. Согласно последним испытаниям, риск для кожи ультрафиолетовые, особенно LED-лампы нового поколения имеют минимальный. В частности, последние, благодаря быстрой полимеризации, сушат шеллак в считанные секунды, так что кожа не успевает пересушиться.

Слышали, что шеллак содержит опасные вещества? Мы тоже. Но это утверждение не является правдивым. На самом деле такие лаки по своему составу даже безопаснее обычных лаков для ногтей. В составе шеллака нет формальдегида, толуола и прочих опасных токсичных ингредиентов. Гель-лак практически не имеет запаха, не проникает в структуру ногтевой пластины, а его использование допускается даже во время беременности.

Многие девушки также отказываются от шеллака, считая, что из-за него ноготь лишается воздуха. Ногти — не легкие, они не способны поглощать воздух. Все, что необходимо для нормального функционирования ногтевой пластины, поставляет кровь. Если снимать покрытие по правилам, такой маникюр можно делать так часто, как хочется.

Существует мнение, что шеллак портит ногти: после него они начинают ломаться и слоиться. Однако если твои ногти слоятся, то виноват в этом совсем не шеллак. Ногти портятся, только если отрывать гель-лак (при неумелом снятии покрытия в домашних условиях, например).

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Вместе с ним снимается верхний слой пластины, и начинается расслоение.

Так что оставьте все мифы и стереотипы позади. Использование покрытия гель-лаком — это эффективный и доступный способ сделать наши ноготки красивыми, а ручки — ухоженными.

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