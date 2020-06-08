Модный маникюр лета 2020 очень разнообразен: начиная от однотонного покрытия и заканчивая очень сложными дизайнерскими решениями с разными техниками исполнения. А чтобы муки выбора лака для летнего маникюра тебя не беспокоили, мы поможем тебе сделать выбор

Посмотреть эту публикацию в Instagram clinicsimone 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Самыми модными цветами сезона стилисты называют все оттенки зеленого (желательно посочнее), фуксию, желтый и вариации на тему бежевого. Не забывай, что выбирая цвет для своих ноготков, ты должна посмотреть — будет ли он гармонировать с твоим гардеробом. Для каждой модницы это первоочередная задача.

Посмотреть эту публикацию в Instagram fabiellymartins.unhas 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Правильный нюдовый маникюр у каждого свой. Если твоя кожа еще не успела приобрести загар, кремовые лаки с едва уловимым желтым подтоном идеально подойдут тебе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram _pazurkidominiki 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Розовый летом 2020 непременно должен быть ярким и самое модное его воплощение — сочный оттенок фуксии. В последнее время популярность оттенка фуксии неуклонно растет: его используют в одежде, аксессуарах, интерьере и, конечно же, в бьюти-индустрии.

Как сделать обрезной маникюр в домашних условиях

ТОП-10 секретов идеального маникюра

Маникюр в цвете фуксии очень многогранен. В зависимости от оттенка, стиля, в котором выполнен дизайн, элементов декора, интенсивности, он может быть нежным, романтичным, экстравагантным, вызывающим или изысканным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram zakolorovana_indigo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Также трендовыми в этом летнем сезоне являются: лунный маникюр, яркий френч, омбре, пастель с золотом, градиент и, конечно же, морская тематика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram nails_tj 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Красивый маникюр омбре с рисунком станет отличным вариантом для создания легкого, воздушного образа.

Как выбрать идеальный лак для ногтей

Градиент с рисунком на лето может быть выполнен в жизнерадостных оттенках, а если дополнить его ультрамодными геометрическими узорами или флористическими мотивами, можно достичь потрясающего результата.

Фото: IStock