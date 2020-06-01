Модные сумки 2020 года

Хочется побаловать себя, и не знаешь, какие сумки в моде в 2020 году? Мы готовы разложить по полочкам все модные тренды! Читай материал и выберите свой ТОП-5! Ведь модная сумка в шкафу девушки – это мастхэв!

Крохотные

На пике популярности снова небольшие сумочки и клатчи. Можно смело оставлять дома большие баулы, и брать с собой любимую крохотную сумочку! Главное ее преимущество в том, что она выглядит очень элегантно и станет отличным дополнением практически к любому образу. А в летний период такая сумочка будет прекрасно смотреться как с легкими летящими платьями, так и с комбинезоном, юбками, джинсами.

Принты с животными

Новая тенденция 2020 года – это изображения животных на вашей сумке. Только не львов, тигров и привычных зебр, а милых домашних питомцев: кроликов, кошек, собачек, рыбок. Такие необычные сумки точно оценят по достоинству все окружающие.

Двойная сумка

Для девушек, которые не могут определиться, какой аксессуар больше подходит к их луку, «палочкой-выручалочкой» станет тренд 2020 года – двойные сумки. Но помните, что при выборе такого комплекта аксессуаров, они должны дополнять друг друга: цветом, формой, декором.. Модные дома Chanel и Gucci выпустили уже готовые сдвоенные сумочки, так что если не хочешь заморачиваться, обрати внимание на эти модели.

Анималистичные узоры

Трендом этого года являются принты, созданные природой. Полоски, как у тигра, пятна, как у жирафа или леопарда… Выбирай, что тебе по вкусу. И забудь о стереотипах, которые вот уже много лет преследуют эти принты, главное – уметь все это носить и грамотно сочетать.

Необычная форма

Дизайнеры не забывают и о девушках, которые хотят выглядеть экстравагантно и ярко, которые любят отличаться своими аксессуарами. Кутюрье на своих показах презентовали сумки необычного, интересного дизайна. Свой образ ты можешь дополнить аксессуаром в форме огромного цветка, грозди фруктов, головы героя из мультфильма, пироженки, геометрических фигур. С такой сумкой ты никогда не останешься без внимания окружающих.

Сумка в тон одежды

Дизайнеры не перестают нас удивлять! Помните, как раньше мы все хотели, чтобы сумка подходила под обувь? Пора про это забыть! Теперь сумка должна подходить по тону под весь образ или его часть. Так что в этом сезоне ты с уверенностью можешь полностью облачиться в свой любимый цвет – это модно!

С бахромой

Сумка с бахромой – это идеальный аксессуар, который поможет создать интересный образ. Именно с таким аксессуаром ты никогда не останешься без внимания окружающих! Эта модель идеально подойдет к платьям и сарафанам свободного кроя. А также будет сочетается с юбкой-клеш, трапецией и колоколом. Еще один удачный вариант: свободные брюки и джинсы. Экспериментируй и будь в центре внимания!

Фото: Istock / Vogue.com

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