Лето 2020 должно стать ярким праздником, таким, чтобы каждый день был наполнен эмоциями и впечатлениями. Ведь мы так долго этого ждали! Поэтому и летние образы должны быть яркими, создающий позитивное настроение и, конечно же, модными. Мы собрали пять трендов лета 2020, чтобы вы пересмотрели свой гардероб и успели его обновить!

Пышная юбка

В моду возвращаются бальные платья! Конечно, адаптированные под современные реалии, но силуэт с пышным подолом и тонкой талией остается неизменным. Выбирайте многослойные объемные юбки, платья с подъюбниками, а для важных событий можете примерить даже наряды на кринолинах. Особое обратите внимание на ультрамодные боковые кринолины, придающие объем исключительно по бокам, как в коллекции Loewe SS’20.

Красные платья

Если ты давно мечтаешь о красном платье, самое время наконец-таки его приобрести! Так как летом 2020 именно платья всех оттенков алого будут на пике популярности. Рубиновые, красные, как маки, гранатовые, наряды оттенка фуксии… Палитра огромна, так что выбирай цвет, который нравится именно тебе. А на модели и фасоны и вовсе нет ограничений!

Майки из прошлого

Этот тренд родом из 90-х: майки, которые в народе называли «алкоголички» и носили исключительно как нижнее белье, внезапно стали модными! Те самые майки с широкими брелетями в своих весенне-летних коллекциях представили даже Saint Laurent и Tom Ford, дополнив образы длинными юбками. С одной стороны, нам такой лук кажется немного странным, словно девушки забыли набросить поверх рубашку, однако если абстрагироваться и посмотреть под новым углом на образ, выглядит очень даже стильно!

Джинсовые юбки

Деним в принципе будем править летом 2020. В моде и тотал луки, и джинсы всех возможных фасонов, и рубашки… И, конечно же юбки. В новом сезоне стилисты советуют отдать предпочтение длинным моделям до щиколотки или чуть ниже колена с высокими разрезами.

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Попробуйте примерить юбку из комбинированного денима – такие модели сейчас в топе. И обязательно соберите комплект с джинсовой рубашкой, это очень стильно и подходит практически для любого случая, будь это обычный рабочий день, свидание или вечеринка!

Полосатое пончо

Это идеальный наряд для лета! Они яркие, легкие и очень удобные. Пончо могут быть как верхней одеждой, так и самостоятельной частью образа, поэтому их можно комбинировать с другими элементами гардероба по-разному, создавая каждый раз новые луки!

Длинное пончо можно носить как платье, короткое – станет идеальным дополнением к джинсам или узким брюками, а совсем легкое пончо – отличное решение для пляжной вечеринки.

И помните, что тренды трендами, но в первую очередь важно руководствоваться своими личными предпочтениями. Ведь главное, чтобы одежда делала вас счастливыми и не создавала неудобств!

Фото: IStock, vogue.com

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