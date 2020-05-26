Основные модные тренды 2020 года – это осознанное потребление и индивидуальность. Этой весной ты можешь выразить себя по полной, потому что модные украшения в 2020 – это не только классическое золото и серебро, но и полудрагоценные камни и бижутерия. Да и варианты, которые предлагают использовать дизайнеры, пестрят разнообразием: ассиметричность, крупные серьги и браслеты, микс украшений из драгоценных металлов и серьги-каффы. Давай обо всем по порядку.

Мода 2020: какие украшения будут в тренде?

В 2020 году, чтобы выглядеть стильно, не нужно выворачивать кошелек. В моде – оригинальность. Если ты сохранила сережки, у которых потерялась пара, самое время достать их из шкатулки. В тренде асимметричные серьги! Ты можешь создавать интересные комбинации, сочетая разные фасоны, цвета и размеры. Самое главное тут – асимметрия, согласно которой серьги должны быть совершенно разными! Второй модный вариант – одна серьга, дополняющая образ. Она добавит твоему образу немного шика и экстравагантности.

Объемные круглые серьги – тренд 2020 года. Они могут быть как металлическими, с драгоценными или полудрагоценными камнями, бижутерии и хендмейд. Главное – это их форма и размер! Рукодельницы могут сами смастерить себе крутые серьги, сделав реплику, например, на Armani:

Стань настоящей фэшн-дивой с неординарными серьгами-каффами. Чтобы украшение было еще более заметным, заплети объемную косу. Задача со звездочкой – миксовать каффы с одинарными серьгами. Чтобы модницам было проще представить такие образы, дизайнеры предложили варианты:

В моде в 2020 году крупные перстни. Раньше носить много колец одновременно считалось дурным тоном, сегодняшняя мода диктует новые правила: «чем больше, тем лучше». Это правило касается и мужчин.

В тренде этого года – комбинация не только колец, но и других украшений. Многослойные цепочки, массивные чокеры, цепи и их сочетания будут очень акруальны. Ты можешь экспериментировать и придумывать новые комбинации. Но не забывай и о том, что, несмотря на модный бум в бижутерии, не стоит полностью отказываться от драгоценностей. Золото и серебро – это классика, а классика никогда не выходит из моды.

Фото – iStock.com, vogue.com

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