Что есть в гардеробе каждой девушки? Правильно, джинсы! Ведь когда не знаешь, что надеть, всегда можно сделать выбор в их пользу. Мода 2020 диктует свои правила трендовых фасонов этого предмета гардероба. В магазинах можно найти деним на любые вкус, фигуру и карман. Но какие же джинсы выбрать, чтобы быть модной в 2020 году? Чтобы определиться со своим фаворитом, предлагаем посмотреть трендовые джинсы из модных показов сезона весна-лето 2020.

1970-е

Клеш, клеш, клеш! Давай вспомним дух 70-х и вернем в гардероб джинсы-клеш. Особенно круто они подойдут девушкам высокого роста и с длинными ногами. Такая модель сделает силуэт визуально стройнее и удачно подчеркнет талию. Девушкам с узкими бедрами джинсы-клеш компенсируют объем и гармонизируют фигуру. Не бойся экспериментировать в этом сезоне.

Экстра-объем

Забудь о прямых джинсах! В этом сезоне тебе нужен объем! И это не только о прическе. Выбирая джинсы 2020, обрати внимание на модель на несколько размеров больше. Парадокс, но такая пара может хорошо подчеркнуть изящную женскую фигуру и скрыть несколько лишних сантиметров. Мешковатость придаст определенную небрежность твоему образу. Попробуй совместить джинсы с экстра-объемом и облегающий верх.

Низкая посадка

Говорят, что в 2020 в моде нулевые. Поэтому дизайнеры стараются вернуть в гардеробы девушек джинсы с низкой посадкой. Еще не так давно джинсы, из которых виднелись стринги или обычные трусики, считались моветоном. Теперь же низкая посадка с коротким топом, обнажающим живот, станет трендом сезона весна-лето 2020. Если ты любишь старые клипы Бритни Спирс или Spice Girls, тогда точно знаешь, где искать референсы. А если в твоем шкафу завалялись джинсы со школьных лет, можно рискнуть и попробовать в них влезть.

Скинни

Любишь джинсы-скинни? Тогда не волнуйся, ведь в этом сезоне они в тренде! На модных показах можно увидеть не только свежие идеи, но и тенденции прошлых лет. Не зря же говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Brandon Maxwell и Brock Collection показали классические голубые пары из толстого денима. Свои джинсы скинни ты с легкостью сможешь найти в любом магазине. Кажется, что они и не сходили с витрин.

С заметным передним швом

Сезон весна-лето открывает нам необычную деталь в модных джинсах 2020. Оказывается, коллекции брендов облюбовали джинсы с заметным швом по центру ноги. Огромный плюс – такое решение можно найти в любой модели, которая тебе нравится. Будь это скинни, клеш или экстраобъем, заметный шов по центру ноги будет хорошо смотреться на любой паре. К тому же, такой шов визуально будет удлинять ноги. Осторожно к этой детали нужно относиться, только если у тебя не самые ровные ноги в мире.

Фото: IStock, Vogue

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