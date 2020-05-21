Выщипать брови с помощью обычной нитки не так сложно, как кажется. Узнай правильную технику работы

Не секрет, что красивая форма бровей – это важная составляющая любого образа. Поэтому ухаживать за ними необходимо так же тщательно, как за кожей и волосами. Сейчас в тренде натуральность. Но натуральность и не ухоженность – это отнюдь не синонимы. В индустрии красоты появился новый необычный способ избавления от лишних волосков с помощью… нити! Называется он тридинг.

Эту процедуру можно выполнять как в салоне, так и в домашних условиях. Но без предварительной подготовки браться за нить не стоит, нужно заранее подготовиться к процессу и изучить все его тонкости. Иначе не избежать неприятных ощущений, да и вместе с лишними волосками ты рискуешь случайно избавиться и тех, которые нужны для придания бровям правильной формы!

Для тридинга тебе понадобится хлопковая нить и карандаш для бровей. Карандашом нарисуй контур, чтобы тебе легче было понимать, какие волоски нужно вырывать, а какие – оставлять.

Из нити сделай «скрутку», как на картинке №1. Потренируйся перемещать ее: от того, насколько хорошо и легко у тебя это будет получаться, зависит результат.

Если ты считаешь, что готова приступать к процедуре, действуй, как на картинке №2. Очень важно следить, чтобы нить плотно прилегала к коже!

Вот, в принципе, и все секреты тридинга! Главное – это перемещать «скрутку» резкими движениями. И при этом будь очень внимательна и аккуратна, чтобы не «ущипнуть» кожу.

Перед тридингом обязательно смой косметику и очисти кожу. А после того, как закончишь процедуру, нанеси на кожу жирный крем или масло.

Фото – Istock, pinterest

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