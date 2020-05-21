Ламинирование ресниц: что это, сколько стоит и как делают процедуру

Что такое ламинирование ресниц и зачем вообще нужна такая процедура? Как подготовиться: что можно и что нельзя делать после процедуры? Какая стоимость ламинирования ресниц в Украине? Читай все ответы на эти вопросы в материале.

Каждая девушка мечтает просыпаться утром, как в фильмах – с идеальным макияжем и аккуратной укладкой. Но чаще всего получается наоборот, и с утра на тебя из зеркала смотрит немного подпухшая пандочка со взъерошенными волосами. Но есть женские хитрости: чтобы ежедневно не наносить мейк – можно воспользоваться процедурой перманентного макияжа. Укротить пушистые волосы поможет их ламинирование, а ламинирование бровей придаст лицу выразительности. Похожая лечебная процедура есть и для ресниц. По словам специалистов, она их укрепляет, при этом придавая яркости и объема. И это тоже ламинирование!

Что такое ламинирование ресниц?

Ламинирование – это процедура оздоровления ресниц, цель которой восстановить ослабленные ресницы и придать им толщину. Реснички станут темнее и гуще, но подкрашивать их тушью придется, особенно если ты собралась на какое-то важное мероприятие.

Во время процедуры кератинового ламинирования на ресницы наносится несколько специальных составов, которые их питают, укрепляют и добавляют цветовой пигмент. Такая процедура рекомендована для истощенных и поврежденных ресниц, а также для тонких и ломких по своей природе волосков.

Как делают процедуру ламинирования ресниц?

Сперва мастер удаляет с ресниц все загрязнения и остатки туши. Затем наносит увлажняющий защитный крем на веко. Следующий этап: на валик, задача которого – придать красивый изгиб, укладываются реснички. На них наносят специальную сыворотку, придающую толщину и объем, и только потом к ней добавляют кератин. Ламинирование проводится в пять этапов на протяжении полутора часов, во время которых вам 5 раз наносят смесь.

В результате реснички выглядят ухоженными и аккуратными! Ламинирование защищает их от ломкости и негативного воздействия ветра и солнца, придает толщину каждому волоску, создавая объем. Процедуру рекомендуют повторять не чаще двух раз в год.

Сколько стоит ламинирование ресниц?

Стоимость на ламинирование варьируется в среднем от 700 грн.

Если же ты хочешь укрепить свои ресницы, а процедура ламинирования кажется тебе сомнительной, воспользуйся касторовым маслом. Этот простой рецепт знаком нашим мамам и бабушкам: нанеси пару капель масла на щеточку и расчеши ресницы. Эффект появится уже через неделю, если повторять ритуал ежедневно!

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