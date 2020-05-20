Новый каналG.spaceНА СТИЛЕМода 2020: как выбрать и с чем носить брючные костюмы

Мода 2020: как выбрать и с чем носить брючные костюмы

w990

На пике популярности весной 2020 – брючные костюмы. Кому они идут, с чем носить и как выбрать – читай в нашем материале!   

Одна из самых ярых поклонниц брючных костюмов – Алла Костромичева. Не удивительно, этот наряд чрезвычайно идет нашей длинноногой ведущей «Топ-модель по-украински».  

@alla

@alla

@alla

@alla

@alla

@alla

Если же у тебя рост несколько меньше, чем у Аллы, от брючных костюмов отказываться не стоит. Сейчас в магазинах можно найти много моделей с укороченными брючками, которые очень идут невысоким девушкам.

96d793be925fe2b788321997dc80d7ef_fitted_740x10000

9ce7dc43343e4e1d6710d76fd4338380

Дополни образ изящными лодочками – и вауля! Ты звезда стритстайла!

2b6d71404c4f203677b992092ad38718

Носить брючный костюм можно не только с туфельками. Отличным дополнением станут и кроссовки, и лоферы, и брогги. Только вот от балеток стоит отказаться, пожалуй, они не всегда гармонично смотрятся с брюками.

a7c3ccc92ecfe97c1d8a14061b0fbd2b 2707503

Какой цвет выбрать? Да любой! Никаких ограничений. От строгих черных костюмов до ярко алых. Не бойтесь  примерять наряды с узорами, и даже комбинировать верх и низ с разным орнаментом. Сочетание разных принтов (например, полоски и гороха) сейчас на пике популярности!

DSC_1577 будь-ярким_двубортные-брючные-костюмы-женские_мода_весна_2015_тренды_тенденции_be-bright-blog_pants-suites-for-women_fashion-trends_new-york-fashion-week-fall2015_spring-2015

Модель брюк и пиджака тоже можно подобрать исключительно на свой вкус. Хотели зауженные брючки? Или же трендовые клеш? Всё можно! Нравятся удлиненные пиджаки или, наоборот, укороченные варианты? Выбирайте то, что вам идет.

street-style-paris-ss19-part2-29

Советуем прийти в магазин и мерять, мерять, мерять, пока не найдете ТОТ САМЫЙ костюм. Не надо отказываться от мечты, если первые несколько моделей на вас «не сядут»: брючные костюмы идут всем. Нужно только правильно выбрать силуэт, цвет и модель!

Фото: vogue.com

Читай также:

МОДА 2020: главные тренды и тенденции года

Модные украшения в 2020: серебро, бижутерия или золото?

Гидрофильное масло для лица: как снимать макияж, как делать массаж и другие правила

 

gspace модные новости стиль