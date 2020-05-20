Макияж нюд – это «макияж без макияжа», один из самых виртуозных вариантов make up. На первый взгляд кажется, что косметики на лице совсем нет: легкий румянец, блестящая кожа и розовые губки. Но для достижения такого эффекта придется потратить достаточно много времени и сил. Мы подготовили для тебя лайфхаки, которые помогут создать идеальный макияж нюд.

Макияж нюд пошагово

Очисти лицо и сделай свой обычный уход – тоник, сыворотка, крем.

Поработай над синяки и «мешками» под глазами.

Нанеси специальный крем или патчи, чтобы освежить область вокруг глаз. Важно наносить консилер после увлажнения, чтобы избежать «эффекта маски». В зависимости от интенсивности цвета кожи подберите персиковый, розовый или желтый оттенок консилера.

Маскируем недостатки на коже – высыпания, покраснения, шелушение… С высыпаниями отлично работает заживляющий корректор. Но если тебе важно собраться быстро, то высокопигментированные косметические продукты создадут идеальный тон. Важно, выбирая декоративную косметику, учитывать свой тип кожи – жирность, обезвоженность и чувствительность.

Создаем эффект природного блеска кожи. Это фишка макияжа нюд.

Натурального сияние здоровой кожи добиваются с помощью хайлайтера. Но не переусердствуй. Этот продукт наносят на самые высокие точки скул и немного под брови. Визажисты рекомендуют для более натурального эффекта выбирать хайлайтер на кремовой текстуре.

Демакияж: Как правильно смывать косметику

Наносим румяна

В нюдовом макияже щечки должны выглядеть максимально естественно. Нанесите продукт по скуловой косточке, куда обычно падает тень. Другими словами – от нижнего кончика уха к уголку губ. Горизонтальное нанесение румян подойдет девушкам с вытянутым овалом лица. Если оно квадратной формы – нанесите румяна вертикально. Очень важно правильно подобрать цвет и не переусердствовать с бронзером. Ведь макияж нюд – это максимально естественный макияж.

Если под рукой нет румян подходящего оттенка, всегда можно воспользоваться… обычной помадой! Этот лайфхак – секретное оружие визажистов. Увлажнительная помада придаст сухой коже блеск. А для других типов кожи стоит использовать матовый продукт.

Приводим в порядок брови.

Расчеши брови и уложи их с помощью бесцветного геля. При желании можно добавить немного цвета. Но помни, что начало брови и ее кончик должны быть немного светлее центра.

Губы

Яркий тон и выделенный контур губ противопоказан в макияже нюд. Идеальный вариант – немного пигментированный блеск и тинт. Чем натуральнее выглядят губы – тем лучше.

Руководствуясь этими простыми советами, ты сможешь самостоятельно создать нюдовый макияж дома. Главное, потренируйся заранее. В этой технике важен опыт!

Модель – Даша Майстренко, финалистка третьего сезона реалити «Супермодель по-украински»

Фото – jetsetter.ua