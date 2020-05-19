Мода 2020: какие свитера в тренде

Какой свитер выбрать весной 2020, чтобы быть в тренде? Мы собрали для тебя самые модные варианты. Выбирай на свой вкус!

На пике популярности – объемные вязаные свитера. Крупная вязка с ажурными узорами – вот идеальный вариант для прохладной погоды. Такой свитер будет выгодно смотреться со скинни, лосинами, юбкой-карандашом и любым другим узким низом. Придать силуэту женственности помогут изящные ботильоны на каблуке или лодочки.

Важной деталью, на которую стоит обратить внимание этой осенью, является горловина. Все чаще дизайнеры дополняют свитера высокими горловинами, как у гольфов, которые надежно защищают шею от холодного воздуха.

Если же ты предпочитаешь модели без горловины, пополни свой гардероб свитером с круглым или V-образным вырезом. Дополни его объемным кулоном на длинной цепочке. Такие свитера отлично смотрятся с джинсами-бойфрендами, mom jeans и узкими моделями брюк.

Длинный рукав – неотъемлемая деталь модного свитера. Рукава могут быть как узкие – по руке, так и свободные. Актуально также присобирать их в «гармошку».

Если классические модели свитеров тебе кажутся слишком скучными, обрати внимание на варианты с открытыми плечами. Это может быть как круглое отверстие, так и широкая горловина, которую можно спустить, оголив одно плечо. Выглядит дерзко и, в то же время, придает образу хрупкости и игривости.

На пике популярности также свитера с декором. Крупные бусины, металлические элементы, вышивка – все эти элементы придают одежде особый шарм.

Еще одна возможность быть в тренде и при этом не надевать классический свитер – это приобрести вязаное платье. Длинное, практически до щиколоток, которое можно носить как с ботиночками на каблуке, так и с кроссовками и «тимберами». Это универсальный вариант, как говорится, «на все случаи жизни»!

Если ты скучаешь по летним кроп-топам, останови свой выбор на укороченных моделях, их сейчас огромное множество! С разнообразными орнаментами, с длинными или короткими рукавами, с вышивкой или бусинками, главное, чтобы тебе нравилось. Носить такие свитера можно как с бельем, так и поверх длинной майки или футболки.

И еще одно! Не выходит из моды и спорт-шик, а это значит, что «спортивные» свитера уже который сезон остаются популярными. Выбирай модель с полосками, которые будут тебе напоминать о старых фото твоих родителей, и ты гарантированно попадешь в тренд. Сочетай их с кедами, кроссовками и другой обувью без каблука.

фото: Vogue.com / instagram

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