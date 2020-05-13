Красивый маникюр – это важная составляющая образа каждой современной девушки. Правда, не всегда получается успеть записаться к мастеру в салон – то у него нет времени, то у тебя дела. Знакомо? На самом деле это вовсе не повод неделями прятать руки от окружающих, сделать обрезной маникюр можно и самостоятельно в домашних условиях. Для этого не нужно специальное оборудование и особые навыки. Только капелька терпения и несколько инструментов для маникюра, которые наверняка есть у тебя дома. Кстати, мы же недавно рассказали тебе, как снять шеллак в домашних условиях. С нашими советами будешь всегда аккуратно и привлекательно выглядеть!

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Чтобы самой сделать себе обрезной маникюр, тебе понадобится:

пилочка

маникюрные ножницы

средство для снятия лака без ацетона

ванночка (подойдет любая мисочка)

лопаточка

средство для размягчения кутикулы

морская соль

крем для рук

Если у тебя на ногтях остался лак, аккуратно сними его с помощью специального средства и ватных спонжей.

После этого маникюрными ножницами укороти ногти до желаемой длины, если необходимо.

Пилочкой аккуратно придай ногтикам форму. Старайся пилить ногти в одном направлении, чтобы не повредить их структуру.

После нанеси на кутикулу средство для ее смягчения. Его можно приобрести в любом магазине, где продаются принадлежности для маникюра, или заказать в интернете. Оставь средство на 10 минут, а затем аккуратно опусти руки в теплую ванночку с морской солью. При желании можно заменить соль на эфирное масло. Через 10-15 минут достань руки из воды и промокни их мягким полотенцем.

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Лопаткой (в идеале деревянной) аккуратно отодвинь кутикулу от ногтя, а затем срежь ее ножничками или специальными щипчиками. Чтобы не повредить кожу, плотно прижимай инструмент к коже и избегай резких движений. Когда кутикула будет удалена, нанеси на руки увлажняющий крем и массирующими движениями вотри его в кожу. Готово!

Не переживай, если кожа вокруг ногтя после маникюра слегка покраснеет – это ее нормальная реакция на манипуляции с кутикулой.

Наши ногтики готовы к нанесению декоративного лака! Впрочем, после обрезного маникюра ручки будут выглядеть ухоженными и без лака, так что можешь позволить своим ногтям отдохнуть день-другой и без покрытия. Это им пойдет только на пользу!

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