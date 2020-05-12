Цвет 2020 года прекрасен, как морская волна. Да, ты угадала. Pantone Colors of the Year на 2020 год – классический синий! Статный, спокойный и насыщенный. Если тебе хотелось поярче, не огорчайся. Ведь модная индустрия всегда дает варианты. Смотри подборку трендовых цветов, чтобы скорректировать свой гардероб.

Модные оттенки года обычно представлены двумя палитрами – Лондон и Нью-Йорк. Они формируются на основе цветов, которые модные дизайнеры использовали в своих коллекциях к предстоящему сезону на Неделях моды. Каждая из палитр состоит из 12 – 10 трендовых и 4 классических нейтральных цветов.

Для весенних и летних луков дизайнеры предлагают яркие цвета – насыщенный красный, желтый, зеленый и, конечно, цвет года – синий. Pantone предлагает найти новую классику и проявить свою индивидуальность.

Палитра модных цветов весна/лето 2020

Flame Scarlet – пылающий алый,

Saffron – шафран,

Classic Blue – классический синий,

Biscay Green – бискайский зеленый,

Chive – луковичный,

Faded denim – выцветший джинс,

Orange peel – апельсиновая кожура,

Mosaic Blue – синяя мозаика,

Sunlight – солнечный лучик,

Coral pink – кораллово-розовый,

Cinnamon stick – палочка корицы,

Grape compote – виноградный компот.

В топ нейтральных классических цветов вошли:

Lark – жаворонок,

Navy blazer – темно-синий блейзер,

Brilliant white – исключительный белый,

Ash – пепельный.

Fiery red – огненно-красный,

Flame orange – оранжевое пламя,

Heritage Blue – классический голубой,

Blush Beauty – румяна,

Tanager Turquoise – бирюзовая танагра,

Classic Blue – классический синий,

Beetroot Purple – пурпурная свекла,

Storm – шторм,

Yellow Iris – желтый ирис,

Rose Brown – розовый коричневый,

Blossom – цветение,

Bossa Nova – Босса Нова.

В топ нейтральных классических цветов вошли:

Cuban Sand – кубинский песок,

Blueberry – ч ерника,

ерника, Blanc de Blanc – Блан де Блан,

Oyster Mushroom — цвет гриба вешенки.

Отражая настроение весны и лета 2020 года, Pantone предлагает различные варианты синего, чтобы ты могла использовать множество оттенков: от глубины прохладных синих источников до темных термальных русел подводных вулканов.

Палитра модных цветов осень/зима 2020-2021

Amberglow – янтарно-оранжевый,

Samba – мальвово-красный,

Sandstone – песочный,

Classic blue – классический синий,

Green sheen – желто-зеленый,

Rose tan – розовый загар,

Ultramarine green – ультрамариново-зеленый,

Fired brick – цвет обожженного красного кирпича,

Peach nougat – оттенок персиковой нуги,

Magenta purple – пурпурно-фиолетовый.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

Almond Oil – цвет миндального масла,

Blue Depths – глубокий синий,

Sleet – мокрый снег,

Military 0live – оливковый хаки.

Mandarin Red – красный апельсин,

Samba – мальвово-красный,

True blue – истинный синий,

Exuberance – изобилие,

Military 0live – оливковый хаки,

Celery – сельдерей,

Ultramarine green – ультрамариново-зеленый,

Strong blue – насыщенный синий,

Burnt henna – жженая хна,

Tawny Birch – дубленая береза.

В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:

Jet stream – реактивный поток,

Sheepskin – овчина,

Dress blues – цвет униформы,

Sleet – мокрый снег.

Как же подобрать стильный образ, учитывая модные цвета 2020 года? Все просто, не переживай. Включай фантазию, экспериментируй и вдохновляйся этой фотоподборкой:



Marc Jacobs

Valentino

Valentino

Prada

Prada

Prada

Prada

Marni

Marni

Dior Marc Jacobs

Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com

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