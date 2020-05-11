То, что мы все сидим на карантине дома, вовсе не означает, что больше не нужно следить за собой и менять образы. Конечно, можно «забить» на всё и ходить по дому в застиранной футболке с кое-как закрученным пучком. Но так девочки, которые себя любят, не поступают!

Тем, кто живут с парнями и мужьями, конечно, проще заставить себя каждый день наряжаться – такой стимул под боком, а вот тем девушкам, которые живут одни дисциплинироваться сложнее. И чтобы немного облегчить задачу, и вам больше не пришлось думать – что же надеть такого дома, чтобы было и стильно, и по-домашнему уютно – мы собрали варианты разных образов. Выбирайте на свой вкус, главное, чтобы вы чувствовали себя красоткой!

Халат

Беспроигрышный вариант для любого времени года! Мягкий и уютный он создает атмосферу комфорта. Правда, если вам нужно из дому работать, заставить себя сесть за ноутбук будет непросто.

Пижамка

Сейчас в тренде пижамный стиль, так что некоторые «уличные» костюмы и не отличить от домашних. Выбирай пижамку на свой вкус – с длинными брючками, как у Сони Плакидюк, на тонких бретелях или мягкую байковую.

Платье в бельевом стиле

Такой наряд, похожий на ночнушку, выглядит очень женственно, стильно и в тоже время сексуально.

Футболка + шорты

Если вам предстоит активный день, много работы и домашних забот, делайте ставку на комфорт.

Мама троих сыновей, ведущая Катя Павлюченко, в базовой футболке и коротких шортах на первый план ставит удобство, поэтому в любой момент может устроить с мальчишками битву подушками или другие активные игры.

Длинная рубашка

Это идеальное сочетание стиля, сексуальности и комфорта. Особенно, если рубашка мужская…

Белье

Это вариант для самых смелых. Для тех, кто любит свое тело или, наоборот, только учится его любить. Для тех, кто хочет подразнить своего мужчину и тех, кто кайфует от себя, любимой, проходя мимо зеркала. Конечно, часто в белье по дому ходить вряд ли хорошая идея, но устроить себе вечер женственности и чувственности – почему бы и нет?

На самом деле, дома можно надевать всё, что захочется – и любимые джинсы, и мягкую кигуруми с ушками и спортивный костюм. Главное, чтобы вся одежда была чистая и выглаженная, даже если до конца карантина вас никто не увидит!

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