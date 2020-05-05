МОДА 2020: трендовые цвета года
Цвет 2020 года прекрасен, как морская волна. Да, ты угадала. Pantone Colors of the Year на 2020 год – классический синий! Статный, спокойный и насыщенный. Если тебе хотелось поярче, не огорчайся. Ведь модная индустрия всегда дает варианты. Смотри подборку трендовых цветов, чтобы скорректировать свой гардероб.
Модные оттенки года обычно представлены двумя палитрами – Лондон и Нью-Йорк. Они формируются на основе цветов, которые модные дизайнеры использовали в своих коллекциях к предстоящему сезону на Неделях моды. Каждая из палитр состоит из 12 – 10 трендовых и 4 классических нейтральных цветов.
Для весенних и летних луков дизайнеры предлагают яркие цвета – насыщенный красный, желтый, зеленый и, конечно, цвет года – синий. Pantone предлагает найти новую классику и проявить свою индивидуальность.
Палитра модных цветов весна/лето 2020
- Flame Scarlet – пылающий алый,
- Saffron – шафран,
- Classic Blue – классический синий,
- Biscay Green – бискайский зеленый,
- Chive – луковичный,
- Faded denim – выцветший джинс,
- Orange peel – апельсиновая кожура,
- Mosaic Blue – синяя мозаика,
- Sunlight – солнечный лучик,
- Coral pink – кораллово-розовый,
- Cinnamon stick – палочка корицы,
- Grape compote – виноградный компот.
В топ нейтральных классических цветов вошли:
- Lark – жаворонок,
- Navy blazer – темно-синий блейзер,
- Brilliant white – исключительный белый,
- Ash – пепельный.
- Fiery red – огненно-красный,
- Flame orange – оранжевое пламя,
- Heritage Blue – классический голубой,
- Blush Beauty – румяна,
- Tanager Turquoise – бирюзовая танагра,
- Classic Blue – классический синий,
- Beetroot Purple – пурпурная свекла,
- Storm – шторм,
- Yellow Iris – желтый ирис,
- Rose Brown – розовый коричневый,
- Blossom – цветение,
- Bossa Nova – Босса Нова.
В топ нейтральных классических цветов вошли:
- Cuban Sand – кубинский песок,
- Blueberry – черника,
- Blanc de Blanc – Блан де Блан,
- Oyster Mushroom — цвет гриба вешенки.
Отражая настроение весны и лета 2020 года, Pantone предлагает различные варианты синего, чтобы ты могла использовать множество оттенков: от глубины прохладных синих источников до темных термальных русел подводных вулканов.
Палитра модных цветов осень/зима 2020-2021
- Amberglow – янтарно-оранжевый,
- Samba – мальвово-красный,
- Sandstone – песочный,
- Classic blue – классический синий,
- Green sheen – желто-зеленый,
- Rose tan – розовый загар,
- Ultramarine green – ультрамариново-зеленый,
- Fired brick – цвет обожженного красного кирпича,
- Peach nougat – оттенок персиковой нуги,
- Magenta purple – пурпурно-фиолетовый.
В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:
- Almond Oil – цвет миндального масла,
- Blue Depths – глубокий синий,
- Sleet – мокрый снег,
- Military 0live – оливковый хаки.
- Mandarin Red – красный апельсин,
- Samba – мальвово-красный,
- True blue – истинный синий,
- Exuberance – изобилие,
- Military 0live – оливковый хаки,
- Celery – сельдерей,
- Ultramarine green – ультрамариново-зеленый,
- Strong blue – насыщенный синий,
- Burnt henna – жженая хна,
- Tawny Birch – дубленая береза.
В топ нейтральных классических цветов этой палитры вошли:
- Jet stream – реактивный поток,
- Sheepskin – овчина,
- Dress blues – цвет униформы,
- Sleet – мокрый снег.
Как же подобрать стильный образ, учитывая модные цвета 2020 года? Все просто, не переживай. Включай фантазию, экспериментируй и вдохновляйся этой фотоподборкой:
Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com
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