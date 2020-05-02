Модные сумки 2020 года

Подумываете купить новую стильную сумочку, но не знаете, какой модели отдать предпочтение? Мы готовы разложить по полочкам все модные тенденции 2020 года, чтобы ты точно попала в ТОП со своим новым аксессуаром!

Итак, какие же сумочки в моде?

Крохотные

На пике популярности снова небольшие сумочки и клатчи. Можно смело оставлять дома большие баулы, и брать с собой на вечеринку, на прогулку по городу, в галерею, ресторан или же на концерт любимую крохотную сумочку! Главное ее преимущество в том, что она выглядит очень элегантно и станет отличным дополнением практически к любому образу. А в летний период такая сумочка будет прекрасно смотреться как с легкими летящими платьями, так и с комбинезоном, юбками, джинсами и т.д.

Любимые зверюшки

Если ты любишь животных, этот тренд – для тебя! Новая тенденция 2019 года – это изображения животных на вашей сумке. Только не львов, тигров и привычных зебр, а милых домашних питомцев: кроликов, кошек, собачек, рыбок. Такие необычные сумки точно оценят по достоинству все окружающие.

Двойная сумка

Сумок много не бывает! Для девушек, которые не могут определиться, какой аксессуар больше подходит к их луку, «палочкой-выручалочкой» станет новый тренд 2019 года – двойные сумки. Очень важно помнить, что при выборе такого комплекта аксессуаров, они должны дополнять друг друга: цветом, формой, декором и т.д.. Модные дома Chanel и Gucci выпустили уже готовые сдвоенные сумочки, так что если не хочешь заморачиваться, можешь выбрать аксессуар одного из этих брендов.

Анималистичные узоры

Трендом этого года являются принты, созданные природой. Полоски, как у тигра, пятна, как у жирафа или леопарда… Выбирай, что тебе по вкусу. И забудь о стереотипах, которые вот уже много лет преследуют эти принты, главное – уметь все это носить и грамотно сочетать.

Необычная форма

Дизайнеры не забывают и о девушках, которые хотят выглядеть экстравагантно и ярко, которые любят отличаться своими аксессуарами. Кутюрье на своих показах представили сумки необычного, интересного дизайна. Свой образ ты можешь дополнить аксессуаром в форме огромного цветка, грозди фруктов, головы героя из мультфильма, пироженки, геометрических фигур и т.д. С таким аксессуаром вы никогда не останетесь без внимания окружающих.

Сумка в тон одежды

Дизайнеры не перестают нас удивлять! Помните, как раньше мы все хотели, чтобы сумка подходила под обувь? Пора про это забыть! Теперь сумка должна подходить по тону под весь образ или его часть. Так что в этом сезоне ты с уверенностью можешь полностью облачиться в свой любимый цвет – это модно!

С бахромой

Сумка с бахромой – это идеальный аксессуар, который поможет тебя создать интересный образ. Именно с таким аксессуаром ты никогда не останешься без внимания окружающих! Она идеально подойдет к платьям и сарафанам свободного кроя. А также идеально сочетается с юбкой-клеш, трапецией и колоколом. Еще один удачный вариант: свободные брюки и джинсы. Экспериментируй и будь в центре внимания!

Фото: Istock / Vogue.com

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